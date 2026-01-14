В Украине введут новые выплаты на детей — кто будет получать по 3 000 грн ежемесячно

Переселенцы возле автобуса. Фото: УНИАН

Депутаты межфракционного объединения "ВПЛ Украины" на базе Совета коалиции договорились ввести новые выплаты на детей из семей ВПЛ. Решение должно заработать уже с 1 февраля 2026 года.

Об этом сообщил Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

"Впереди — юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем", — написал нардеп.

Гетманцев добавил, что в Раде также работают над повышением уровня дохода до 10 380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев).

ВПЛ по-новому будут назначать помощь

В Украине в январе 2026 года изменились условия для получения выплат на проживание внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым нужна поддержка.

Это связано с повышением прожиточного минимума. Соответственно вырос и предельный доход для получения помощи, который привязан к этому показателю. Теперь он составляет 10 380 гривен.

Однако даже если доход превышает эту сумму, выплаты не отменят для:

лиц с инвалидностью I и II группы;

пенсионеров, если размер их пенсионных выплат составляет не более 10 380 гривен;

детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (и лиц из их числа до 23 лет).

В этот перечень в 2026 году также входят родители воспитатели, приемные родители и опекуны.

