Компенсация военным за неиспользованный отпуск — как получить

Компенсация военным за неиспользованный отпуск — как получить

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 17:35
Выплаты военным — как получить компенсацию за неиспользованный отпуск
Военные преодолевают полосу препятствий. Фото: Генштаб, Telegram

Защитники и защитницы Украины во время военного положения имеют право на несколько видов отпусков — ежегодный основной и дополнительные, которые предоставляются при определенных обстоятельствах. Однако по тем или иным причинам военные не всегда используют все положенные им дни, поэтому могут получить за них компенсацию.

Новини.LIVE рассказывают, какие отпуска компенсируют и кто и когда может получить выплаты.

Читайте также:

Какие виды отпусков предоставляются военнослужащим

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривает, что защитники во время военного положения имеют право на такие виды отпусков:

  • ежегодный основной — до 30 суток;
  • дополнительный для УБД — 14 дней;
  • по семейным обстоятельствам — до 10 дней;
  • за уничтоженную вражескую технику — до 15 дней в год
  • после освобождения из плена — 90 дней;
  • по уходу за ребенком — до достижения трехлетнего возраста;
  • для лечения — продолжительность определяется врачами;
  • дополнительный в связи с обучением — в зависимости от периода обучения.

Для военнослужащих, подписавших контракт с ВСУ после условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, основной ежегодный отпуск не предусмотрен. Однако они могут воспользоваться правом на отпуск по семейным обстоятельствам продолжительностью до 10 дней.

За какие отпуска военным выплачивают компенсацию

Как пояснили специалисты Адвокатского объединения "Бачинский и партнеры", замене денежной выплатой подлежат:

  1. Основной ежегодный отпуск.
  2. Дополнительные отпуска, связанные с выслугой лет или особыми условиями службы.

Специалисты отметили, что законодательством разрешается компенсировать только те дни отпусков, которые военнослужащий не имел возможности использовать по объективным причинам или при увольнении со службы.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Выплата осуществляется в год увольнения защитника со службы. Для этого военный должен подать рапорт на имя командира части. После этого финансовая служба осуществляет подсчеты и перечисляет компенсацию военнослужащему вместе с другими причитающимися суммами.

Размер компенсации зависит от количества неиспользованных дней и среднедневного денежного обеспечения (включая все доплаты и надбавки).

Ранее мы рассказывали, что в 2026 году военную службу в Украине планируют серьезно реформировать, в том числе в части выплат военнослужащим.

Также узнавайте, на какие выплаты имеет право защитник при увольнении со службы.

выплаты ВСУ отпуск военные компенсация
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
