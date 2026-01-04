Единовременные выплаты военным — какие виды денежной помощи будут предоставлять в 2026 году

Оператор БПЛА на задании. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские защитники и защитницы, кроме основного денежного обеспечения, имеют право получить различные виды финансовой помощи. Выплаты направлены на поддержку социального и материального положения, поддержки здоровья и решения других вопросов военнослужащих.

Новини.LIVE рассказывают, какие виды материальной помощи будут предоставлять защитникам.

Какие виды доплат в ВСУ будут действовать в 2026 году

В 2026 году для военнослужащих Вооруженных сил Украины сохраняются те же виды денежной помощи и единовременных выплат, которые действовали в 2025 году. По состоянию на сейчас изменений в перечне доплат или механизмах их предоставления не предусмотрено. Поэтому военные могут ориентироваться на действующие правила и размеры выплат, которые применялись ранее.

В Департаменте социального обеспечения Минобороны объяснили, что к ключевым видам единовременной денежной поддержки для военнослужащих относятся:

денежная помощь на оздоровление;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

единовременное пособие при увольнении с военной службы;

выплата при заключении первого контракта.

Денежная помощь на оздоровление

Каждый военнослужащий имеет право один раз в год получить помощь на оздоровление при выбытии в ежегодный основной отпуск. Размер этой выплаты равен месячному денежному обеспечению, без учета премий, дополнительных вознаграждений или надбавок.

Для военных, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от занимаемой должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей, расчет помощи осуществляется исходя из последней должности, с учетом выслуги лет и действующих норм денежного обеспечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

По решению министра обороны Украины военнослужащие могут один раз в год получить материальную помощь в размере месячного денежного обеспечения. Такая выплата предоставляется при наличии обоснованных оснований, в частности:

если военнослужащий имеет инвалидность, полученную вследствие ранения, контузии или травмы, связанной с защитой Украины;

членам семей военных, которые находятся в плену (кроме случаев добровольной сдачи), интернированы в нейтральных государствах или считаются пропавшими без вести;

в случае наступления определенных жизненных обстоятельств в 2025 году (или в декабре 2024 года, если право на выплату не было реализовано ранее).

К таким обстоятельствам относятся: смерть военнослужащего или его близких родственников (мужа/жены, детей, родителей), получение ранения или увечья при выполнении задач по защите государства, рождение или усыновление ребенка, а также существенное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Единовременное пособие в случае увольнения с военной службы

Предусмотрена для военнослужащих, которые увольняются со службы после завершения контракта, по семейным обстоятельствам, в связи с сокращением должности или по состоянию здоровья.

Размер помощи определяется индивидуально и зависит от количества полных лет службы, оснований увольнения и размера месячного денежного обеспечения, которое военнослужащий получал на день увольнения.

Единовременная выплата после заключения первого контракта

Этот вид помощи предоставляется военнослужащим, которые впервые подписывают контракт на прохождение военной службы. В 2025 году (в зависимости от воинского звания и срока контракта) размер выплаты составлял:

24 224 грн — для военнослужащих рядового состава, которые заключают контракт сроком на 3 года;

27 252 грн — для сержантов и старшин по контракту на 3 года или более;

30 280 грн — для офицерского состава, которые подписывают контракт сроком от 1 года.

Однако стоит отметить, что сейчас правительство работает над изменениями в условия контракта о военной службе. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, новые контракты, среди прочего, будут предусматривать повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тысяч грн, а также надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контакта. Ожидается, что система заработает уже в начале 2026 года.

