Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Денежная помощь в ВСУ — кто сможет получить в 2026 году

Денежная помощь в ВСУ — кто сможет получить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 11:00
Единовременные выплаты военным — какие виды денежной помощи будут предоставлять в 2026 году
Оператор БПЛА на задании. Фото: Генштаб, Telegram

Украинские защитники и защитницы, кроме основного денежного обеспечения, имеют право получить различные виды финансовой помощи. Выплаты направлены на поддержку социального и материального положения, поддержки здоровья и решения других вопросов военнослужащих.

Новини.LIVE рассказывают, какие виды материальной помощи будут предоставлять защитникам.

Реклама
Читайте также:

Какие виды доплат в ВСУ будут действовать в 2026 году

В 2026 году для военнослужащих Вооруженных сил Украины сохраняются те же виды денежной помощи и единовременных выплат, которые действовали в 2025 году. По состоянию на сейчас изменений в перечне доплат или механизмах их предоставления не предусмотрено. Поэтому военные могут ориентироваться на действующие правила и размеры выплат, которые применялись ранее.

В Департаменте социального обеспечения Минобороны объяснили, что к ключевым видам единовременной денежной поддержки для военнослужащих относятся:

  • денежная помощь на оздоровление;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;
  • единовременное пособие при увольнении с военной службы;
  • выплата при заключении первого контракта.

Денежная помощь на оздоровление

Каждый военнослужащий имеет право один раз в год получить помощь на оздоровление при выбытии в ежегодный основной отпуск. Размер этой выплаты равен месячному денежному обеспечению, без учета премий, дополнительных вознаграждений или надбавок.

Для военных, которые находятся в распоряжении, временно отстранены от занимаемой должности или отстранены от выполнения служебных обязанностей, расчет помощи осуществляется исходя из последней должности, с учетом выслуги лет и действующих норм денежного обеспечения.

Материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов

По решению министра обороны Украины военнослужащие могут один раз в год получить материальную помощь в размере месячного денежного обеспечения. Такая выплата предоставляется при наличии обоснованных оснований, в частности:

  • если военнослужащий имеет инвалидность, полученную вследствие ранения, контузии или травмы, связанной с защитой Украины;
  • членам семей военных, которые находятся в плену (кроме случаев добровольной сдачи), интернированы в нейтральных государствах или считаются пропавшими без вести;
  • в случае наступления определенных жизненных обстоятельств в 2025 году (или в декабре 2024 года, если право на выплату не было реализовано ранее).

К таким обстоятельствам относятся: смерть военнослужащего или его близких родственников (мужа/жены, детей, родителей), получение ранения или увечья при выполнении задач по защите государства, рождение или усыновление ребенка, а также существенное ухудшение состояния здоровья военнослужащего или членов его семьи, подтвержденное медицинскими документами.

Единовременное пособие в случае увольнения с военной службы

Предусмотрена для военнослужащих, которые увольняются со службы после завершения контракта, по семейным обстоятельствам, в связи с сокращением должности или по состоянию здоровья.

Размер помощи определяется индивидуально и зависит от количества полных лет службы, оснований увольнения и размера месячного денежного обеспечения, которое военнослужащий получал на день увольнения.

Единовременная выплата после заключения первого контракта

Этот вид помощи предоставляется военнослужащим, которые впервые подписывают контракт на прохождение военной службы. В 2025 году (в зависимости от воинского звания и срока контракта) размер выплаты составлял:

  • 24 224 грн — для военнослужащих рядового состава, которые заключают контракт сроком на 3 года;
  • 27 252 грн — для сержантов и старшин по контракту на 3 года или более;
  • 30 280 грн — для офицерского состава, которые подписывают контракт сроком от 1 года.

Однако стоит отметить, что сейчас правительство работает над изменениями в условия контракта о военной службе. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, новые контракты, среди прочего, будут предусматривать повышенное базовое денежное обеспечение — 50-60 тысяч грн, а также надбавки, повышенные боевые выплаты, бонус за подписание контракта, который увеличивается в зависимости от срока контакта. Ожидается, что система заработает уже в начале 2026 года.

Ранее мы рассказывали, какое денежное обеспечение будут получать военнослужащие с 1 января.

Также узнавайте, какие льготы будут доступны защитникам.

выплаты ВСУ военные материальная помощь денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации