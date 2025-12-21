Какие льготы будут иметь УБД с 1 января — список соцгарантий для военных и их семей

Статус УБД — какие льготы будут иметь военнослужащие с 1 января
Военнослужащие и ветераны со статусом участника боевых действий имеют право на ряд социальных гарантий со стороны государства. К таким гарантиям относятся, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное медицинское обеспечение и право бесплатного проезда некоторыми видами транспорта.
Новини.LIVE рассказывают, какие льготы будут доступны УБД с 1 января 2026 года.
Медицинские льготы
Военнослужащие, имеющие удостоверение УБД, как пояснили в Министерстве по делам ветеранов Украины, имеют право на:
- бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;
- первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);
- пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;
- первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;
- бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины.
Коммунальные льготы
Участникам боевых действий предоставляется:
- 75% скидки на оплату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);
- 75% скидки на оплату за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.
Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.
Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется
- 75% скидки на пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);
- 75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.
Участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.
Им также доступны:
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;
- первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.
Транспортные льготы
Закон также устанавливает право УБД на бесплатный проезд такими видами транспорта:
- все виды городского пассажирского транспорта;
- автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
- пригородный железнодорожный и водный транспорт;
- автобусные маршруты пригородного, междугородного, внутрирайонного, межобластного сообщения без ограничений по расстоянию и месту жительства.
Кроме этого, участники боевых действий имеют право бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом один раз в два года (в обе стороны), или же осуществить такую поездку один раз в год с 50% скидкой.
Образовательные льготы
Государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.
Она предоставляется в виде:
- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- социальной стипендии;
- бесплатного обеспечения учебниками;
- бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;
- бесплатного проживания в общежитии;
- других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются Кабинетом Министров Украины.
Участники боевых действий при возвращении на основное место работы имеют право на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.
Кроме того, им доступно использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.
За ними сохраняется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.
