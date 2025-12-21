Какие льготы будут иметь УБД с 1 января — список соцгарантий для военных и их семей

Удостоверение УБД в руках. Фото: УНИАН

Военнослужащие и ветераны со статусом участника боевых действий имеют право на ряд социальных гарантий со стороны государства. К таким гарантиям относятся, в частности, скидки на оплату коммунальных услуг, бесплатное медицинское обеспечение и право бесплатного проезда некоторыми видами транспорта.

Новини.LIVE рассказывают, какие льготы будут доступны УБД с 1 января 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Медицинские льготы

Военнослужащие, имеющие удостоверение УБД, как пояснили в Министерстве по делам ветеранов Украины, имеют право на:

бесплатное получение лекарств, лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов);

пользование при выходе на пенсию (независимо от времени выхода на пенсию) или изменении места работы поликлиниками и госпиталями, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках и первоочередная госпитализация;

бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением или получение компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.

Порядок предоставления путевок, размер и порядок выплаты компенсации стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения определяются Кабинетом Министров Украины.

Коммунальные льготы

Участникам боевых действий предоставляется:

75% скидки на оплату за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеет право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью);

75% скидки на оплату за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Площадь жилья, на которую предоставляется скидка, при расчетах платы за отопление составляет 21 кв. метр отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10,5 кв. метра на семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется

75% скидки на пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 кв. метра на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. метр на семью);

75% скидки стоимости топлива, в том числе жидкого, в пределах норм, установленных для продажи населению, для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления.

Участники боевых действий, получившие ранение, контузию или увечье во время участия в боевых действиях или при исполнении обязанностей военной службы, обеспечиваются жилой площадью, в том числе за счет жилой площади, передаваемой министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями в распоряжение местных советов и государственных администраций — в течение двух лет со дня постановки на квартирный учет.

Им также доступны:

получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, присоединение их к инженерным сетям, коммуникациям, а также займа на строительство или приобретение дачных домов и благоустройство садовых участков с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства;

первоочередное право на вступление в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы, кооперативы по строительству и эксплуатации коллективных гаражей, стоянок для транспортных средств и их техническое обслуживание, в садоводческие общества, на приобретение материалов для индивидуального строительства и садовых домов.

Транспортные льготы

Закон также устанавливает право УБД на бесплатный проезд такими видами транспорта:

все виды городского пассажирского транспорта;

автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;

пригородный железнодорожный и водный транспорт;

автобусные маршруты пригородного, междугородного, внутрирайонного, межобластного сообщения без ограничений по расстоянию и месту жительства.

Кроме этого, участники боевых действий имеют право бесплатно воспользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородним автомобильным транспортом один раз в два года (в обе стороны), или же осуществить такую поездку один раз в год с 50% скидкой.

Образовательные льготы

Государство обеспечивает участникам боевых действий и их детям, в том числе детям, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Она предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного доступа к сети Интернет, систем баз данных в учебных заведениях;

бесплатного проживания в общежитии;

других мероприятий, утвержденных Кабинетом Министров Украины.

Порядок и условия предоставления государственной целевой поддержки для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования указанным категориям граждан определяются Кабинетом Министров Украины.

Участники боевых действий при возвращении на основное место работы имеют право на выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов средней заработной платы независимо от стажа работы.

Кроме того, им доступно использование очередного ежегодного отпуска в удобное для них время, а также получение дополнительного отпуска с сохранением заработной платы сроком 14 календарных дней в год.

За ними сохраняется преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации.

Ранее мы рассказывали, как рассчитывается скидка на коммунальные услуги для УБД.

Также узнавайте, какие документы нужно собрать, чтобы оформить статус УБД.