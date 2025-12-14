Видео
Ежемесячная доплата 12 тыс.грн — кто из военных может получить

Ежемесячная доплата 12 тыс.грн — кто из военных может получить

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 17:45
Выплаты в ВСУ — кто может получить дополнительно 12 тыс.грн
Военный заполняет документ. Фото: Генштаб, Telegram

В декабре 2025 года правительство утвердило новую ежемесячную выплату для защитников. Речь идет о военнослужащих, которые награждены "Крестом боевых заслуг".

Новини.LIVE рассказывают об особенностях назначения этой выплаты.

Кому назначают выплату

Условия назначения денежного вознаграждения определяет постановление Кабмина № 1568 "Некоторые вопросы назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты гражданам из числа лиц, награжденных знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг".

"Крест боевых заслуг" — государственная награда, установленная Указом Президента Украины за выдающуюся личную храбрость и отвагу или выдающийся героический поступок во время выполнения боевого задания в условиях опасности для жизни и непосредственного столкновения с противником, а также выдающиеся успехи в управлении войсками.

Какова сумма вознаграждения

Размер такой помощи составит 1,5 минимальной заработной платы по состоянию на 1 января соответствующего года. На сегодня это — 12 000 грн ежемесячно. С 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине составит 8 647 грн, поэтому выплата составит соответственно 12 970,5 грн.

Если военный имеет право на выплаты по нескольким наградам, то может получать только одну — в том размере, который сам выберет. В частности:

  • орден "Золотая Звезда" — 24 тыс. грн (в 2026 году — 25 941,0 грн);
  • орден Богдана Хмельницкого всех трех степеней — 16 тыс. грн (17 294 грн с 2026-го);
  • ордена "За мужество" трех степеней и княгини Ольги всех трех степеней — 8 тыс. грн (8 647 грн с 2026-го);
  • знак отличия "Крест боевых заслуг" — 12 тыс. грн (12 970,50 грн с 2026-го).

Для получения ежемесячной выплаты лицам, награжденным знаком отличия Президента Украины "Крест боевых заслуг", необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд Украины лично или через электронный кабинет.

выплаты ВСУ награда военные государственная награда
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
