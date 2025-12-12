Видео
Главная Финансы Что будет с выплатами военным в январе — суммы начислений

Что будет с выплатами военным в январе — суммы начислений

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 17:35
Денежное обеспечение военнослужащих — что будет с выплатами в январе
Военные на выполнении задания. Фото: Генштаб, Telegram

Военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно выплачивают денежное содержание. Деньги поступают в несколько этапов — в первой половине месяца оклад с основными надбавками, во второй — премии и "боевые".

Новини.LIVE рассказывают, какими будут оклады и доплаты защитников в январе 2026 года.

Реклама
Читайте также:

Сколько будут получать военнослужащие с января

В Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение денежного обеспечения военных, поэтому пока оно будет оставаться на том же уровне, что и в этом году.

Выплаты защитникам регулируют Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановление Кабинета Министров №704.

Минимальное денежное обеспечение защитников было установлено Кабмином еще в начале 2023 года на уровне 20 130 грн.

Базовая ставка может быть выше — в зависимости от типа подразделения, должности, уровня ответственности, выслуги лет и звания.

Размеры надбавок в январе

Кроме базового оклада, защитникам также выплачивают "боевые", размер которых зависит от места службы и выполняемых задач.

Так, военные, которые работают в логистике для передовой, а также саперы, осуществляющие разминирование вне зоны боевых действий, и подразделения ПВО и наземной обороны объектов критической инфраструктуры получают доплату в сумме 30 000 грн.

Военнослужащие, выполняющие специальные боевые задачи в штабах, командованиях и структурах, управляющих подразделениями, получают 50 000 грн.

Бойцам, которые работают непосредственно на передовой, на оккупированных территориях или между позициями украинских сил и россиян, выплачивают 100 000 грн.

Также есть отдельная доплата в 70 000 грн для защитников, которые суммарно 30 дней провели на "первой линии".

Кроме этого, в январе некоторые военнослужащие (в зависимости от индивидуальных обстоятельств) могут получить:

  • оздоровительные — в сумме базового оклада;
  • материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (оклад);
  • выплаты за подписание контракта и тому подобное.

Также защитников, по решению командования или приказами Министерства обороны, могут поощрять премиями за выдающиеся результаты службы или успешное выполнение особо важных задач.

Ранее мы рассказывали, сколько получают военнослужащие, которые находятся в учебных частях.

Также узнавайте, какие выплаты положены военному при смене места службы.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
