Денежное обеспечение военнослужащих — что будет с выплатами в январе

Военнослужащим Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно выплачивают денежное содержание. Деньги поступают в несколько этапов — в первой половине месяца оклад с основными надбавками, во второй — премии и "боевые".

Новини.LIVE рассказывают, какими будут оклады и доплаты защитников в январе 2026 года.

Сколько будут получать военнослужащие с января

В Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено повышение денежного обеспечения военных, поэтому пока оно будет оставаться на том же уровне, что и в этом году.

Выплаты защитникам регулируют Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановление Кабинета Министров №704.

Минимальное денежное обеспечение защитников было установлено Кабмином еще в начале 2023 года на уровне 20 130 грн.

Базовая ставка может быть выше — в зависимости от типа подразделения, должности, уровня ответственности, выслуги лет и звания.

Размеры надбавок в январе

Кроме базового оклада, защитникам также выплачивают "боевые", размер которых зависит от места службы и выполняемых задач.

Так, военные, которые работают в логистике для передовой, а также саперы, осуществляющие разминирование вне зоны боевых действий, и подразделения ПВО и наземной обороны объектов критической инфраструктуры получают доплату в сумме 30 000 грн.

Военнослужащие, выполняющие специальные боевые задачи в штабах, командованиях и структурах, управляющих подразделениями, получают 50 000 грн.

Бойцам, которые работают непосредственно на передовой, на оккупированных территориях или между позициями украинских сил и россиян, выплачивают 100 000 грн.

Также есть отдельная доплата в 70 000 грн для защитников, которые суммарно 30 дней провели на "первой линии".

Кроме этого, в январе некоторые военнослужащие (в зависимости от индивидуальных обстоятельств) могут получить:

оздоровительные — в сумме базового оклада;

материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов (оклад);

выплаты за подписание контракта и тому подобное.

Также защитников, по решению командования или приказами Министерства обороны, могут поощрять премиями за выдающиеся результаты службы или успешное выполнение особо важных задач.

