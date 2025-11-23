Какая зарплата военного в Германии — суммы в 2025 году

Немецкий военный на День Бундесвера. Фото: Reuters

По состоянию на ноябрь 2025 года численность немецкой армии составляет около 182 тысяч военнослужащих. Германия планирует увеличить Вооруженные силы до 260 тысяч военнослужащих до 2035 года, что является частью военной реформы и обязательств перед НАТО.

О том, сколько получают солдаты Бундесвера в 2025 году, рассказало издание AmalBerlin.

Зарплаты рядового состава

Размер денежного обеспечения военнослужащих, проходящих действительную службу в армии Германии, определяется Федеральным законом об оплате труда. Эти выплаты существенно превышают доходы резервистов. В соответствии с обновленной тарифной сеткой на 2025 год, действующей до 30 апреля 2026 года, оклады были повышены на 3% (минимум на €110).

Для большинства молодых людей путь в Бундесвере начинается с базовой подготовки в составе рядового персонала. Независимо от того, стрелок ли это сухопутных войск, моряк или летчик, именно на этом этапе новобранцы получают свою первую военную практику и определяются с дальнейшей служебной траекторией.

Брутто-зарплаты для рядового состава:

стрелок, летчик, матрос — около €2,7 тыс. (≈132 000 грн);

капрал — ориентировочно €2,75 тыс. (≈134 000 грн);

штаб-капрал — €2,8-3 тыс. (≈136 600-146 400 грн).

Например: молодой 18-летний стрелок без семьи получает базовый оклад в размере €2 706,99 до вычетов. После удержания налога на доходы (€354,25) и церковного сбора (€31,88) чистый доход составляет €2 320,86 (≈113 000 грн).

Зарплаты офицеров в немецкой армии

Командные должности в Бундесвере оплачиваются значительно выше. Как правило, офицерская карьера предполагает наличие университетской степени и связана с выполнением самых ответственных руководящих функций.

Брутто-зарплаты офицерского состава:

лейтенант / лейтенант ВМС — €3,45-3,6 тыс. (≈168 000-176 000 грн);

майор / капитан корвета — €5,9-6,1 тыс. (≈288 000-298 000 грн);

подполковник / капитан фрегата — €6,5-7,85 тыс. (≈317 000-383 000 грн).

Зарплаты резервистов

Начальный заработок для новых добровольцев составляет примерно €2,2 тыс.

В отношении резервистов действуют отдельные правила компенсации. Резервистами могут быть как бывшие военные, так и гражданские граждане, которые по собственному желанию участвуют в тренировках и учебных сборах Бундесвера.

Они работают на условиях частичной занятости и могут выполнять свои обязанности несколько дней или недель в течение года, получая при этом ежедневную компенсацию, совместимую с гражданской занятостью.

Согласно таблице минимальных выплат от 1 мая 2024 года, ежедневная ставка для резервистов варьируется от €76,85 (≈3 800 грн) до €198,70 (≈9 700 грн) — в зависимости от занимаемой должности и количества детей в семье.

Льготы для военнослужащих в Германии

Помимо базового оклада, военнослужащие имеют право на различные доплаты и пользуются рядом специальных привилегий. Например, в соответствии с правилами карьерного прохождения службы, солдаты освобождаются от уплаты взносов в систему социального страхования и обеспечиваются бесплатным медицинским обслуживанием в военных учреждениях. Это фактически повышает их реальный доход по сравнению с гражданскими работниками.

Следует учитывать и официальные доплаты для определенных рангов. Военные, имеющие звание капрала или штаб-капрала, ежемесячно дополнительно получают €49,73. Для женатых военных и тех, кто воспитывает детей, также предусмотрены семейные надбавки.

