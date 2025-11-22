Видео
Дата публикации 22 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:52
Что будет с выплатами военным в декабре — суммы окладов и надбавок
Украинские военные. Фото: Генштаб

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых формирований ежемесячно получают комплексное денежное обеспечение, включающее несколько составляющих: должностной оклад, регулярные надбавки и различные виды единовременных выплат. Кроме основной зарплатной части, государство предусматривает также широкий спектр материальной поддержки и компенсаций, призванных усилить социальную защиту военных.

Новини.LIVE объясняют, на какие именно начисления могут рассчитывать украинские защитники в декабре 2025 года.

Читайте также:

Какие выплаты предусмотрены для военных

Порядок выплат определен Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704. Согласно действующим нормам, денежное обеспечение включает:

  • обязательные выплаты — должностной оклад, оплата за воинское звание и надбавка за выслугу лет;
  • ежемесячные надбавки — за условия службы, выполнение оборонных задач, высокие риски или особые заслуги;
  • единовременные выплаты — различные виды материальной помощи и компенсаций.

Минимальный уровень денежного обеспечения в ВСУ сейчас составляет 20 130 грн, и его получают все военнослужащие независимо от специальности, должности или места несения службы. Пересмотр этой суммы пока не планируется.

На размер базовой ставки влияют тип подразделения, должность, уровень ответственности и сложность поставленных задач, а также выслуга и звание — от солдатского до офицерского.

Надбавки, которые будут начислять в декабре

Постановление Кабмина №168 определяет механизм выплат, зависящих от условий службы и уровня опасности. В декабре военные могут получить такие доплаты:

  • 30 000 грн — ежемесячно для бойцов, выполняющих задачи вне зон активных боевых действий;
  • 50 000 грн — для командиров и офицеров, которые руководят подразделениями или координируют бои;
  • 100 000 грн — для военнослужащих, непосредственно участвующих в боях, поражающих технику противника и выполняющих другие особо опасные миссии.

Отдельно начисляется накопительная премия 70 000 грн — ее получают те, кто в течение 30 дней непрерывно выполняет боевые задачи на передовой или в районах, контролируемых противником.

Единовременные выплаты в декабре 2025 года

Украинские военные имеют право и на ряд разовых выплат, среди них:

  • помощь на оздоровление — в размере базового денежного обеспечения;
  • материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — также в пределах основного оклада;
  • выплата за первый контракт — от 24 000 грн, в зависимости от звания и срока службы;
  • финансовая помощь в случае ранения — определяется после выводов ВВК или МСЭК и зависит от тяжести травмы;
  • денежная помощь при увольнении — исчисляется с учетом выслуги лет.

Кроме этого, военнослужащие могут быть поощрены премиями за выдающиеся результаты службы или успешное выполнение особо важных задач — такие выплаты осуществляются по решению командования или приказами Министерства обороны.

Ранее мы рассказывали, как военным оплачивается период лечения и реабилитации.

Также узнавайте, сколько получают военнослужащие в израильской армии ЦАХАЛ.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
