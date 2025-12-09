Выплаты военным — в каких числах должны прийти ГЗ, премии и боевые в декабре

Военный говорит по телефону. Фото: Генштаб, Telegram

Защитники и защитницы Украины, в соответствии с законодательством, ежемесячно обеспечиваются денежным содержанием . Выплаты состоят из базового оклада и ряда надбавок и осуществляются поэтапно.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах военнослужащим должны прийти деньги на карточки в декабре 2025 года.

Какие суммы должны выплатить

Вопрос выплат защитникам и защитницам Украины регулируется положениями Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета Министров № 704.

Действующие нормы предусматривают, что в декабре военнослужащим должны выплатить:

Основное денежное обеспечение (ДЗ) — не менее 20 130 грн (сюда входят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет). Дополнительное вознаграждение — от 30 000 до 100 000 грн (в соответствии с местом службы, сложности выполняемых задач и срока участия в боевых действиях).

Кроме того, военнослужащие, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, в декабре могут получить различные виды пособий и компенсаций, а также накопительную доплату — 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания "на нуле".

В каких числах должны прийти деньги

В декабре, как и обычно, выплаты защитникам будут поступать в два этапа:

основная часть ГЗ — с 5 по 15 декабря;

доплаты — после 25 декабря.

Однако следует учитывать, что деньги могут прийти на карты как раньше, так и позже указанных дат.

Почему выплаты могут задержать

Чаще всего задержки могут возникать по таким причинам:

нехватка средств в бюджете или задержки в поступлении финансирования;

неполадки в работе бухгалтерских программ или платежных сервисов;

долгая обработка документов в военных или кадровых подразделениях.

Активные обстрелы и нестабильная ситуация в отдельных регионах также затрудняют работу финансовых учреждений и могут привести к приостановлению или замедлению перечислений.

