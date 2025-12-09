Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Выплаты военным в декабре — в каких числах должны прийти деньги

Выплаты военным в декабре — в каких числах должны прийти деньги

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 11:00
Выплаты военным — в каких числах должны прийти ГЗ, премии и боевые в декабре
Военный говорит по телефону. Фото: Генштаб, Telegram

Защитники и защитницы Украины, в соответствии с законодательством, ежемесячно обеспечиваются денежным содержанием. Выплаты состоят из базового оклада и ряда надбавок и осуществляются поэтапно.

Новини.LIVE рассказывают, в каких числах военнослужащим должны прийти деньги на карточки в декабре 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Какие суммы должны выплатить

Вопрос выплат защитникам и защитницам Украины регулируется положениями Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлением Кабинета Министров № 704.

Действующие нормы предусматривают, что в декабре военнослужащим должны выплатить:

  1. Основное денежное обеспечение (ДЗ) — не менее 20 130 грн (сюда входят должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавка за выслугу лет).
  2. Дополнительное вознаграждение — от 30 000 до 100 000 грн (в соответствии с местом службы, сложности выполняемых задач и срока участия в боевых действиях).

Кроме того, военнослужащие, в зависимости от индивидуальных обстоятельств, в декабре могут получить различные виды пособий и компенсаций, а также накопительную доплату — 70 000 грн за каждые 30 дней пребывания "на нуле".

В каких числах должны прийти деньги

В декабре, как и обычно, выплаты защитникам будут поступать в два этапа:

  • основная часть ГЗ — с 5 по 15 декабря;
  • доплаты — после 25 декабря.

Однако следует учитывать, что деньги могут прийти на карты как раньше, так и позже указанных дат.

Почему выплаты могут задержать

Чаще всего задержки могут возникать по таким причинам:

  • нехватка средств в бюджете или задержки в поступлении финансирования;
  • неполадки в работе бухгалтерских программ или платежных сервисов;
  • долгая обработка документов в военных или кадровых подразделениях.

Активные обстрелы и нестабильная ситуация в отдельных регионах также затрудняют работу финансовых учреждений и могут привести к приостановлению или замедлению перечислений.

Ранее мы рассказывали, планирует ли правительство повышение выплат военнослужащим в 2026 году.

Также узнавайте, какие выплаты положены защитникам при смене места службы.

зарплаты выплаты ВСУ военные военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации