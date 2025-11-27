Видео
Україна
Видео

Материальная помощь для военных — кому выплатят 45 000 грн

Материальная помощь для военных — кому выплатят 45 000 грн

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 11:00
Некоторые военные смогут получить 45 000 грн материальной помощи — кого касается
Военные после выполнения задания. Фото: Генштаб ВСУ, Telegram

В Киеве утвердили новые порядки предоставления дополнительных льгот и материальной помощи. Речь идет о военнослужащих и членах их семей, в частности ВПЛ, которые продолжают обучение, нуждаются в отдыхе, получили ранения или вернулись из плена.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максима Бученко.

Кто может получить помощь и в каком размере

По словам Бученко, для военнослужащих и членов их семей, в частности ВПЛ, которые продолжают обучение, нуждаются в отдыхе, получили ранения или вернулись из плена, предусмотрены следующие виды поддержки:

  • компенсация до 25 000 грн части стоимости обучения за успешно завершенный академический год;
  • компенсации до 12 000 грн на человека — за проживание в гостиницах, санаториях, домах отдыха с питанием в Украине, за автобусные туры выходного дня по Украине;
  • единовременная материальная помощь в размере 45 000 грн — тем, кто получил ранения, травмы, контузии или увечье в зоне боевых действий во время непосредственного участия в боевых действиях (в случае повторных ранений есть возможность повторного обращения);
  • единовременная материальная помощь в размере 45 000 грн — для тех, кто находился в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

Как получить материальную помощь

Эти виды помощи будут предоставлять за счет бюджета Киева в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины" на 2023-2027 годы.

Подать соответствующие заявления на помощь можно в Центре комплексной поддержки участников боевых действий "Киев Милитари Хаб".

Для получения помощи в случае ранения можно обратиться онлайн на портале услуг Kyiv.Digital.

Ранее мы рассказывали, какие льготы для участников боевых действий будут действовать с 1 декабря.

Также узнавайте, как рассчитывается скидка на коммунальные услуги для УБД.

выплаты ветераны военные материальная помощь денежная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
