Некоторые военные смогут получить 45 000 грн материальной помощи — кого касается

Военные после выполнения задания. Фото: Генштаб ВСУ, Telegram

В Киеве утвердили новые порядки предоставления дополнительных льгот и материальной помощи. Речь идет о военнослужащих и членах их семей, в частности ВПЛ, которые продолжают обучение, нуждаются в отдыхе, получили ранения или вернулись из плена.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА Максима Бученко.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить помощь и в каком размере

По словам Бученко, для военнослужащих и членов их семей, в частности ВПЛ, которые продолжают обучение, нуждаются в отдыхе, получили ранения или вернулись из плена, предусмотрены следующие виды поддержки:

компенсация до 25 000 грн части стоимости обучения за успешно завершенный академический год;

компенсации до 12 000 грн на человека — за проживание в гостиницах, санаториях, домах отдыха с питанием в Украине, за автобусные туры выходного дня по Украине;

единовременная материальная помощь в размере 45 000 грн — тем, кто получил ранения, травмы, контузии или увечье в зоне боевых действий во время непосредственного участия в боевых действиях (в случае повторных ранений есть возможность повторного обращения);

единовременная материальная помощь в размере 45 000 грн — для тех, кто находился в местах несвободы в результате вооруженной агрессии против Украины или интернирования в нейтральных государствах.

Как получить материальную помощь

Эти виды помощи будут предоставлять за счет бюджета Киева в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян — Защитников и Защитниц Украины" на 2023-2027 годы.

Подать соответствующие заявления на помощь можно в Центре комплексной поддержки участников боевых действий "Киев Милитари Хаб".

Для получения помощи в случае ранения можно обратиться онлайн на портале услуг Kyiv.Digital.

Ранее мы рассказывали, какие льготы для участников боевых действий будут действовать с 1 декабря.

Также узнавайте, как рассчитывается скидка на коммунальные услуги для УБД.