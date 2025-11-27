Видео
Главная Финансы Государство будет компенсировать некоторые услуги для военных

Государство будет компенсировать некоторые услуги для военных

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 17:35
Государство будет оплачивать еще одну медицинскую услугу для военных — о чем идет речь
Военные идут по дороге. Фото: Генштаб ВСУ, Telegram

Государство будет компенсировать защитникам и защитницам коррекцию рубцов. Программа стартует с начала января и продлится до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение принял Кабмин.

Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.

Читайте также:

На кого распространяется новая программа

Воспользоваться услугой, начиная с января 2026 года, смогут:

  • ветераны и ветеранки, в том числе с инвалидностью;
  • действующие военнослужащие, включая иностранцев и людей без гражданства;
  • полицейские, спасатели и служащие Государственной уголовно-исполнительной службы, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или обеспечивали меры по национальной безопасности и обороне.

Какие именно услуги будет компенсировать государство

Государство будет компенсировать предоставление услуг по коррекции рубцовых изменений кожи для защитников всем медучреждениям независимо от формы собственности, если те имеют соответствующую лицензию и договор с Минветеранов.

Объем услуг включает восемь ключевых этапов:

  • первичную консультацию и формирование плана лечения;
  • коррекцию рубцовых изменений кожи;
  • повторные осмотры врачом перед каждым сеансом коррекции;
  • сопровождение лечения во время всего амбулаторного курса лечения
  • консультирование при необходимости с применением методов и средств телемедицины;
  • обучение навыкам самостоятельного ухода;
  • проведение клинической оценки состояния рубца, с отображением динамики
  • заключительную консультацию после завершения курса с оценкой результатов, предоставлением индивидуальных рекомендаций.

В Минветеранов отметили, что эти услуги — это не просто медицинская процедура, а мера восстановления, направленная на возвращение военнослужащих к полноценной жизни.

Ранее мы рассказывали, что некоторые военнослужащие могут получить 45 000 грн материальной помощи.

Также узнавайте, на какие минимальные и максимальные суммы могут рассчитывать защитники в декабре 2025 года.

ВСУ армия военные компенсация лечение
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
