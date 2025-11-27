Государство будет оплачивать еще одну медицинскую услугу для военных — о чем идет речь

Государство будет компенсировать некоторые услуги для военных
Государство будет компенсировать защитникам и защитницам коррекцию рубцов. Программа стартует с начала января и продлится до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение принял Кабмин.
Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.
На кого распространяется новая программа
Воспользоваться услугой, начиная с января 2026 года, смогут:
- ветераны и ветеранки, в том числе с инвалидностью;
- действующие военнослужащие, включая иностранцев и людей без гражданства;
- полицейские, спасатели и служащие Государственной уголовно-исполнительной службы, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или обеспечивали меры по национальной безопасности и обороне.
Какие именно услуги будет компенсировать государство
Государство будет компенсировать предоставление услуг по коррекции рубцовых изменений кожи для защитников всем медучреждениям независимо от формы собственности, если те имеют соответствующую лицензию и договор с Минветеранов.
Объем услуг включает восемь ключевых этапов:
- первичную консультацию и формирование плана лечения;
- коррекцию рубцовых изменений кожи;
- повторные осмотры врачом перед каждым сеансом коррекции;
- сопровождение лечения во время всего амбулаторного курса лечения
- консультирование при необходимости с применением методов и средств телемедицины;
- обучение навыкам самостоятельного ухода;
- проведение клинической оценки состояния рубца, с отображением динамики
- заключительную консультацию после завершения курса с оценкой результатов, предоставлением индивидуальных рекомендаций.
В Минветеранов отметили, что эти услуги — это не просто медицинская процедура, а мера восстановления, направленная на возвращение военнослужащих к полноценной жизни.
