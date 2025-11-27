Государство будет оплачивать еще одну медицинскую услугу для военных — о чем идет речь

Военные идут по дороге. Фото: Генштаб ВСУ, Telegram

Государство будет компенсировать защитникам и защитницам коррекцию рубцов. Программа стартует с начала января и продлится до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение принял Кабмин.

Об этом сообщила пресс-служба Минветеранов.

На кого распространяется новая программа

Воспользоваться услугой, начиная с января 2026 года, смогут:

ветераны и ветеранки, в том числе с инвалидностью;

действующие военнослужащие, включая иностранцев и людей без гражданства;

полицейские, спасатели и служащие Государственной уголовно-исполнительной службы, которые непосредственно участвовали в боевых действиях или обеспечивали меры по национальной безопасности и обороне.

Какие именно услуги будет компенсировать государство

Государство будет компенсировать предоставление услуг по коррекции рубцовых изменений кожи для защитников всем медучреждениям независимо от формы собственности, если те имеют соответствующую лицензию и договор с Минветеранов.

Объем услуг включает восемь ключевых этапов:

первичную консультацию и формирование плана лечения;

коррекцию рубцовых изменений кожи;

повторные осмотры врачом перед каждым сеансом коррекции;

сопровождение лечения во время всего амбулаторного курса лечения

консультирование при необходимости с применением методов и средств телемедицины;

обучение навыкам самостоятельного ухода;

проведение клинической оценки состояния рубца, с отображением динамики

заключительную консультацию после завершения курса с оценкой результатов, предоставлением индивидуальных рекомендаций.

В Минветеранов отметили, что эти услуги — это не просто медицинская процедура, а мера восстановления, направленная на возвращение военнослужащих к полноценной жизни.

