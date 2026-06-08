Помощь для семей жертв обстрелов: кому выплатят 300 тысяч гривен

Последствия обстрела, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинские семьи, пострадавшие из-за российских обстрелов, могут получить единовременную денежную помощь в размере 300 тыс. грн. Речь идет о жителях Днепропетровщины, которые потеряли родных во время вражеских атак.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

Кто может получить 300 тысяч гривен

Право на выплату имеют члены семей погибших гражданских, а именно:

муж или жена;

дети, в том числе несовершеннолетние;

родители;

неполнородные братья и сестры.

Важно, что средства выплачивают поровну всем членам семьи, которые претендуют на помощь.

Какие документы нужны

Для оформления выплаты необходимо предоставить:

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копию свидетельства о смерти;

документ, подтверждающий родственные связи с погибшим;

медицинский документ с указанием причины смерти;

справку из банка с реквизитами счета в формате IBAN;

копию паспорта заявителя.

Куда обращаться

Подробную информацию по оформлению помощи можно получить по телефонам:

(056) 740-75-21;

(056) 742-75-93.

Если повреждено жилье — не медлите

В областном совете также напомнили, что владельцам поврежденных домов и квартир стоит как можно быстрее фиксировать нанесенный ущерб.

Есть два пути:

подать информацию в Реестр убытков для Украины (RD4U);

воспользоваться государственной программой еВідновлення.

Компенсации могут получить и предприниматели. Им также нужно документировать потери, если имущество или оборудование пострадало из-за обстрелов.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут получить до 1 млн гривен беспроцентного кредита на развитие хозяйства. Средства разрешается тратить на приобретение техники и животных, строительство производственных помещений или закладку многолетних насаждений. Прием документов продлится до 2 июля 2026 года.

Также Новини.LIVE объясняли, что в Украине могут расширить программу еЯсла и предоставить право на выплаты родителям, которые работают как ФОПы или занимаются независимой профессиональной деятельностью. В случае принятия изменений право на выплаты получат тысячи самозанятых родителей по всей Украине.