Единовременная денежная помощь на отопление в 2026 году: как украинцам получить выплаты

Человек у печки, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часть украинцев с 1 июня может подавать заявки, чтобы получить одноразовую денежную помощь. Поддержка от государства предоставляется на покупку твердого печного топлива на отопительный сезон 2026-2027. Деньги получат украинцы, проживающие в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины №985.

Как зарегистрироваться на выплаты

Документы от населения будут принимать в:

сельских, поселковых, городских, районных радах;

военно-административный органах, где человек зарегистрирован или фактически проживает.

Чтобы помощь назначили, заявители должны предоставить:

официальное заявление (его можно заполнить на месте);

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП/идентификационный код);

документы, официально подтверждающие фактический состав домохозяйства;

удостоверение или справки, удостоверяющие принадлежность к одной из льготных категорий;

справку о реквизитах банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.

Регистрация на выплату единовременной денежной помощи, как отмечается на сайте Степановской поселковой территориальной громады Сумской области, продлится до 17 августа 2026 года.

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Заявления могут подавать украинцы, которые:

фактически проживают в жилых домах, где есть печное отопление;

обогревают свое жилье твердым топливом;

относятся к категориям социальной уязвимости.

Поддержку назначат, если хотя бы один из официально зарегистрированных членов домохозяйства получил такой социальный статус:

человек с инвалидностью;

одинокий пенсионер;

член многодетной семьи;

получатель госпомощи при рождении ребенка;

представитель приемной семьи;

одинокая мать или одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка;

ВПЛ;

получатель жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного топлива.

Какую сумму будут выплачивать

Помощь на отопление финансируют международные организации. На отопительный сезон 2025/2026 домохозяйствам начисляли по 19 400 гривен. Деньги выплачивались в период с сентября по октябрь. Размер денежной помощи на новый отопительный сезон будет зависеть от наличия финансирования.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским фермерам в этом году будут предоставлять до 1 млн гривен кредита. Беспроцентный займ рассчитан на 5 лет с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. Известно, кто именно может получить поддержку от государства.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам доступны субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Денежная помощь доступна один раз в год. Субсидия назначается после подачи соответствующего заявления.