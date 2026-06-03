Единовременная денежная помощь на отопление в 2026 году: как украинцам получить выплаты

Денежная помощь на отопление: кому из украинцев выплатят в 2026 году
Часть украинцев с 1 июня может подавать заявки, чтобы получить одноразовую денежную помощь. Поддержка от государства предоставляется на покупку твердого печного топлива на отопительный сезон 2026-2027. Деньги получат украинцы, проживающие в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины №985.
Как зарегистрироваться на выплаты
Документы от населения будут принимать в:
- сельских, поселковых, городских, районных радах;
- военно-административный органах, где человек зарегистрирован или фактически проживает.
Чтобы помощь назначили, заявители должны предоставить:
- официальное заявление (его можно заполнить на месте);
- паспорт гражданина Украины;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП/идентификационный код);
- документы, официально подтверждающие фактический состав домохозяйства;
- удостоверение или справки, удостоверяющие принадлежность к одной из льготных категорий;
- справку о реквизитах банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.
Регистрация на выплату единовременной денежной помощи, как отмечается на сайте Степановской поселковой территориальной громады Сумской области, продлится до 17 августа 2026 года.
Кому выплатят единовременную денежную помощь
Заявления могут подавать украинцы, которые:
- фактически проживают в жилых домах, где есть печное отопление;
- обогревают свое жилье твердым топливом;
- относятся к категориям социальной уязвимости.
Поддержку назначат, если хотя бы один из официально зарегистрированных членов домохозяйства получил такой социальный статус:
- человек с инвалидностью;
- одинокий пенсионер;
- член многодетной семьи;
- получатель госпомощи при рождении ребенка;
- представитель приемной семьи;
- одинокая мать или одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка;
- ВПЛ;
- получатель жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного топлива.
Какую сумму будут выплачивать
Помощь на отопление финансируют международные организации. На отопительный сезон 2025/2026 домохозяйствам начисляли по 19 400 гривен. Деньги выплачивались в период с сентября по октябрь. Размер денежной помощи на новый отопительный сезон будет зависеть от наличия финансирования.
Как сообщали Новини.LIVE, украинским фермерам в этом году будут предоставлять до 1 млн гривен кредита. Беспроцентный займ рассчитан на 5 лет с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. Известно, кто именно может получить поддержку от государства.
Также Новини.LIVE писали, что украинцам доступны субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Денежная помощь доступна один раз в год. Субсидия назначается после подачи соответствующего заявления.