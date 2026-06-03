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Главная Финансы Денежная помощь на отопление: кому из украинцев выплатят в 2026 году

Денежная помощь на отопление: кому из украинцев выплатят в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 18:22
Единовременная денежная помощь на отопление в 2026 году: как украинцам получить выплаты
Человек у печки, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Часть украинцев с 1 июня может подавать заявки, чтобы получить одноразовую денежную помощь. Поддержка от государства предоставляется на покупку твердого печного топлива на отопительный сезон 2026-2027. Деньги получат украинцы, проживающие в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Постановление Кабинета Министров Украины №985.

Как зарегистрироваться на выплаты

Документы от населения будут принимать в:

  • сельских, поселковых, городских, районных радах;
  • военно-административный органах, где человек зарегистрирован или фактически проживает.

Чтобы помощь назначили, заявители должны предоставить:

  • официальное заявление (его можно заполнить на месте);
  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП/идентификационный код);
  • документы, официально подтверждающие фактический состав домохозяйства;
  • удостоверение или справки, удостоверяющие принадлежность к одной из льготных категорий;
  • справку о реквизитах банковского счета в формате IBAN для зачисления средств.

Регистрация на выплату единовременной денежной помощи, как отмечается на сайте Степановской поселковой территориальной громады Сумской области, продлится до 17 августа 2026 года.

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Заявления могут подавать украинцы, которые:

  • фактически проживают в жилых домах, где есть печное отопление;
  • обогревают свое жилье твердым топливом;
  • относятся к категориям социальной уязвимости.

Поддержку назначат, если хотя бы один из официально зарегистрированных членов домохозяйства получил такой социальный статус:

  • человек с инвалидностью;
  • одинокий пенсионер;
  • член многодетной семьи;
  • получатель госпомощи при рождении ребенка;
  • представитель приемной семьи;
  • одинокая мать или одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка;
  • ВПЛ;
  • получатель жилищной субсидии или льготы на приобретение твердого печного топлива.

Какую сумму будут выплачивать

Помощь на отопление финансируют международные организации. На отопительный сезон 2025/2026 домохозяйствам начисляли по 19 400 гривен. Деньги выплачивались в период с сентября по октябрь. Размер денежной помощи на новый отопительный сезон будет зависеть от наличия финансирования.

Как сообщали Новини.LIVE, украинским фермерам в этом году будут предоставлять до 1 млн гривен кредита. Беспроцентный займ рассчитан на 5 лет с обеспечением выполнения обязательства по возврату бюджетных средств. Известно, кто именно может получить поддержку от государства.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам доступны субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива. Денежная помощь доступна один раз в год. Субсидия назначается после подачи соответствующего заявления.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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