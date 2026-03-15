Доплаты военным с наградами — сколько начислят в марте
Военнослужащим, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, ежемесячно начисляют надбавки. На выплаты также имеют право члены семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.
О размере доплат и условиях их получения объяснила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области, передают Новини.LIVE.
Какие доплаты за награды предусмотрены в марте
Согласно законодательству, украинцы, которые принимали участие в защите страны и были отмечены государственными наградами (начиная с 2014 года), имеют право на ежемесячные выплаты. Размер надбавки зависит от типа награды и размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января (в 2026 году это 8 647 грн):
- звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" — три минимальных зарплаты — 25 941 грн;
- орден Богдана Хмельницкого трех степеней — две минималки — 17 294 грн;
- орден "За мужество" трех степеней — одна минималка — 8 647 грн;
- орден княгини Ольги трех степеней — одна минималка — 8 647 грн;
- отличие Президента Украины "Крест боевых заслуг" — полторы минималки — 12 970,50 грн.
Отмечается, что надбавка лицам, награжденным знаком отличия "Крест боевых заслуг", назначается с даты награждения таким знаком отличия. Если лицо награждено этим знаком отличия до 03 сентября 2025 года, то выплата осуществляется именно с этой даты.
Сколько выплачивают родственникам погибших защитников
В случае гибели (смерти) лица, которое имело одну из вышеперечисленных наград или отличий, право на выплату получают члены его семьи:
- жена или муж;
- родители (которые достигли пенсионного возраста, являются лицами с инвалидностью или имеют право на досрочную пенсию);
- дети (до 18 лет или старше этого возраста, если они являются лицами с инвалидностью, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме).
Выплата родственникам составляет полторы минимальной зарплаты — 12 970,50 грн. Если право на доплату имеют несколько родственников — эта сумма распределяется между ними равными частями.
