Доплаты военным с наградами — сколько начислят в марте

Доплаты военным с наградами. Фото: Генштаб

Военнослужащим, которые имеют особые заслуги перед Родиной и отмечены государственными наградами, ежемесячно начисляют надбавки. На выплаты также имеют право члены семей погибших лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной.

О размере доплат и условиях их получения объяснила пресс-служба Главного управления Пенсионного фонда Украины в Тернопольской области, передают Новини.LIVE.

Какие доплаты за награды предусмотрены в марте

Согласно законодательству, украинцы, которые принимали участие в защите страны и были отмечены государственными наградами (начиная с 2014 года), имеют право на ежемесячные выплаты. Размер надбавки зависит от типа награды и размера минимальной зарплаты, установленной на 1 января (в 2026 году это 8 647 грн):

звание Герой Украины и орден "Золотая Звезда" — три минимальных зарплаты — 25 941 грн;

орден Богдана Хмельницкого трех степеней — две минималки — 17 294 грн;

орден "За мужество" трех степеней — одна минималка — 8 647 грн;

орден княгини Ольги трех степеней — одна минималка — 8 647 грн;

отличие Президента Украины "Крест боевых заслуг" — полторы минималки — 12 970,50 грн.

Отмечается, что надбавка лицам, награжденным знаком отличия "Крест боевых заслуг", назначается с даты награждения таким знаком отличия. Если лицо награждено этим знаком отличия до 03 сентября 2025 года, то выплата осуществляется именно с этой даты.

Сколько выплачивают родственникам погибших защитников

В случае гибели (смерти) лица, которое имело одну из вышеперечисленных наград или отличий, право на выплату получают члены его семьи:

жена или муж;

родители (которые достигли пенсионного возраста, являются лицами с инвалидностью или имеют право на досрочную пенсию);

дети (до 18 лет или старше этого возраста, если они являются лицами с инвалидностью, а также дети до 23 лет, которые учатся на дневной форме).

Выплата родственникам составляет полторы минимальной зарплаты — 12 970,50 грн. Если право на доплату имеют несколько родственников — эта сумма распределяется между ними равными частями.

Ранее мы рассказывали, что для лиц, уволившихся со срочной военной службы в Украине, ввели материальную помощь. Размер выплат зависит от того, работал срочник до призыва или нет.

Также узнавайте, какие выплаты от государства получают защитники, которые увольняются со службы. Это касается, в частности, и тех граждан, которые были мобилизованы в ряды ВСУ в особый период.