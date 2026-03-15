Стипендии в военных вузах — сколько будут платить курсантам

В Украине курсантам высших военных учебных заведений гарантировано социальное обеспечение. В частности это стипендии, бесплатное проживание, питание, военная форма и медицинское обслуживание.

В Министерстве обороны рассказали, на какие стипендии могут рассчитывать курсанты ВУЗов, передают Новини.LIVE.

Сколько будут платить будущим офицерам

Размер стипендии для курсантов высших военных учебных заведений зависит от нескольких факторов. На сумму выплат влияют курс обучения, уровень успеваемости, наличие социального статуса (в частности, если речь идет о детях-сиротах или детях, лишенных родительской опеки), а также должность, которую занимает курсант.

В частности, предусмотрены следующие выплаты:

для курсантов I-II курсов — от 9 646 до 10 320 грн. Для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, сумма составляет от 14 561 до 15 109 грн;

для курсантов III-IV курсов — от 9 9 970 до 10 524 грн, а для курсантов из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки — от 14 759 до 15 508 грн.

В то же время на четвертом курсе размер выплат может быть значительно больше. Курсанты-отличники и те, кто проходит стажировку, могут получать до 22 854 грн. Для отличников из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, максимальная сумма выплат достигает 27 838 грн.

Сколько платят новобранцам в учебных центрах

С первого дня прибытия на базовую общевойсковую подготовку рекрутам начинают начислять денежное обеспечение.

Минимальный размер выплат составляет 20 130 грн, однако конечная сумма может быть и больше, в зависимости от многих факторов, в частности звания и должности.

Денежное обеспечение выплачивается одной суммой в следующем календарном месяце. То есть, если рекрут прибыл на БЗОП в марте, то первые деньги за фактическое время пребывания в учебном центре, он получит в апреле.

