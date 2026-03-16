Премии и "боевые" в ВСУ — в каких числах должны прийти деньги в марте

Военнослужащим в Украине ежемесячно выплачивают денежное обеспечение, которое состоит из основного оклада и доплат — премий и так называемых боевых. Выплаты приходят двумя траншами.

Когда военнослужащие получают выплаты

В Справочнике по денежному обеспечению военных, обнародованном на портале Министерства обороны Украины, указано, что выплаты защитникам осуществляются ежемесячно — до 20 числа. Начисляются они за предыдущий месяц службы.

Если же деньги поступают в воинскую часть позже установленного срока, финансовой службе дается до трех дней, чтобы перечислить их военнослужащим.

Соответственно, выплаты за февраль должны поступить защитникам до 20 марта 2026 года. Если до этой даты деньги еще не зачислены на банковские карты, это формально не будет считаться задержкой.

В то же время на практике большинство военных получает основную часть денежного обеспечения до 15 числа каждого месяца за предыдущий. А вот боевые выплаты, премии и другие дополнительные начисления часто перечисляют уже после 20 числа.

Могут ли задерживаться выплаты

Да, это не исключено. Иногда, особенно в начале года, военнослужащие не получают деньги в вышеуказанные сроки. Чаще всего это связано с временным отсутствием финансирования или с бюрократическими процедурами, которые влияют на скорость перечисления средств.

Кроме того, в первые месяцы года происходит обновление личных дел, подача новых финансовых запросов и другие организационные процедуры, что может замедлять процесс финансирования.

Среди других причин задержек могут быть:

ошибки в финансовых запросах, которые готовят воинские части;

технические сбои в бухгалтерских программах или платежных системах;

потеря документов или их несвоевременное поступление.

Дополнительным фактором могут быть и сложные условия безопасности. Массированные обстрелы или обострение ситуации в отдельных регионах иногда затрудняют работу финансовой инфраструктуры, что способно временно задерживать или замедлять перечисление средств военнослужащим.

