Человек в военной форме с шевронами. Фото: УНИАН

Украинским военнослужащим могут разрешить дополнительно зарабатывать во время прохождения службы, открывать собственное дело и участвовать в управлении коммерческими предприятиями. Инициатива предусматривает ослабление антикоррупционных ограничений, которые в настоящее время запрещают военным должностным лицам заниматься предпринимательством и другой оплачиваемой деятельностью.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Почему военным хотят разрешить дополнительный заработок

В пояснительной записке к законопроекту №16189, зарегистрированному в Верховной Раде, отмечается, что во время военного положения важно обеспечить военнослужащим возможность реализовывать свои профессиональные навыки и получать дополнительные законные доходы, если это не мешает прохождению службы.

Одной из причин необходимости изменений называют недостаточный уровень денежного обеспечения военных, не находящихся в районах боевых действий.

Кроме того, работа по гражданской специальности позволит мобилизованным сохранять профессиональные навыки, поддерживать трудовые и деловые связи. Это также может облегчить возвращение к гражданской жизни после завершения службы.

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Еще одним аргументом является нехватка работников в различных сферах экономики, особенно высококвалифицированных специалистов.

Какие запреты для военных действуют сейчас

Согласно статье 25 Закона Украины "О предотвращении коррупции", военные должностные лица, на которых распространяются соответствующие ограничения, не могут заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью.

В то же время закон предусматривает исключения. В частности, разрешается:

преподавательская деятельность;

научная работа;

творческая деятельность;

медицинская практика;

инструкторская и судейская деятельность в спорте.

Кроме того, установлены ограничения на участие в руководящих, исполнительных и контрольных органах, а также в наблюдательных советах предприятий и организаций, работающих с целью получения прибыли.

За нарушение этих требований статья 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штрафы с конфискацией незаконно полученных доходов или вознаграждения.

За первое нарушение штраф составляет от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Если нарушение повторится в течение года после административного взыскания, штраф увеличится до 500–800 необлагаемых минимумов. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью сроком на один год.

Кому хотят разрешить вести бизнес и подрабатывать

Законопроект предлагает изменить примечание к статье 172-4 КоАП. В частности, определенные категории военнослужащих хотят исключить из перечня лиц, которые могут нести административную ответственность за нарушение ограничений, касающихся совместительства и совмещения с другими видами деятельности.

Соответствующие изменения предлагается распространить на военнослужащих:

Вооруженных Сил Украины;

Государственной специальной службы транспорта;

Главного управления разведки Министерства обороны Украины;

Национальной гвардии Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

других воинских формирований, созданных в соответствии с законами Украины.

Также предлагается изменить часть третью статьи 25 Закона "О предотвращении коррупции", чтобы указанные военнослужащие не подпадали под ограничения, предусмотренные первой частью этой статьи.

Таким образом, инициатива предусматривает возможность дополнительного заработка, предпринимательства и участия в управлении коммерческими предприятиями.

Смогут ли военные вести бизнес без ограничений

Предлагаемые изменения не означают, что военнослужащим разрешат заниматься любой деятельностью без учета интересов службы.

В пояснительной записке подчеркивается, что ослабление антикоррупционных ограничений не отменяет других требований, связанных с правовым статусом военнослужащего и выполнением им служебных обязанностей.

В частности, военные не будут освобождаться от ответственности за деятельность, противоречащую интересам службы.

Таким образом, законопроект предлагает предоставить возможность легально получать дополнительный доход, но сохранить обязанности, предусмотренные военной службой.

Что изменится для военных

Авторы законопроекта ожидают, что его принятие поможет улучшить материальное положение военнослужащих и их семей.

Среди других ожидаемых результатов:

увеличение налоговых поступлений благодаря легализации дополнительных доходов;

сокращение дефицита работников в различных отраслях экономики;

сохранение профессиональных навыков мобилизованных;

облегчение адаптации ветеранов к гражданской жизни после завершения службы.

При этом реализация законопроекта, по оценкам его авторов, не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Когда вступят в силу новые правила

Законопроект №16189 предусматривает, что в случае его принятия новые правила вступят в силу на следующий день после официального опубликования закона.

У Кабинета Министров будет три месяца, чтобы привести нормативно-правовые акты в соответствие с новыми положениями.

Пока это лишь законодательная инициатива. Военнослужащие еще не получили права на дополнительную оплачиваемую деятельность в соответствии с предложенными правилами.

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