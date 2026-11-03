Ребенок держит за руку человека в военной форме. Фото: Reuters

Алименты могут взиматься из денежного довольствия военнослужащих, включая дополнительные вознаграждения и боевые выплаты. При этом не все средства, полученные военнослужащим, учитываются при расчете. Единовременное пособие, отдельные компенсации и целевые выплаты могут не входить в алиментную базу. Размер удержаний зависит от решения суда или договоренности между родителями.

Из каких выплат военнослужащих взимаются средства на содержание детей, пояснили в Министерстве обороны Украины, передают Новини.LIVE.

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Из каких выплат военнослужащих удерживаются алименты

Правила взимания алиментов для военнослужащих такие же, как и для гражданских лиц. Они определены Семейным кодексом Украины, Законом "Об исполнительном производстве" и постановлением Кабинета Министров Украины № 146 от 26 февраля 1993 года.

Для военнослужащих ВСУ порядок выплаты денежного довольствия также регулируется приказами Минобороны № 260 от 7 июня 2018 года и № 316 от 15 мая 2013 года.

Алименты удерживаются из денежного довольствия и других регулярных выплат, которые военнослужащий получает во время службы.

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В алиментную базу входят:

должностной оклад и оклад по воинскому званию;

ежемесячная надбавка за выслугу лет;

постоянные надбавки, доплаты и повышения оклада;

премии;

дополнительные вознаграждения, выплачиваемые регулярно.

Если суд определил алименты в процентах от дохода, соответствующую долю рассчитывают из общей суммы денежного обеспечения после удержания налогов и сборов.

Взимаются ли алименты с боевых выплат

Да, алименты могут удерживаться и из дополнительных вознаграждений, которые военнослужащие получают во время военного положения.

В частности, в алиментную базу включаются регулярные боевые выплаты в размере 30 000, 50 000 и 100 000 гривен, а также другие дополнительные вознаграждения, если они относятся к доходам, с которых закон разрешает взимать алименты.

Это касается, в частности, выплат за фактическое исполнение обязанностей военной службы и инструкторских вознаграждений в размере от 15 000 до 30 000 гривен.

Поскольку такие средства могут выплачиваться ежемесячно за соответствующий период службы, их учитывают при расчете алиментов.

Из каких выплат военнослужащих алименты не удерживаются

Не все средства, которые получает военнослужащий, учитываются при расчете алиментов. Отдельные выплаты носят разовый, целевой или компенсационный характер, поэтому не входят в алиментную базу.

В частности, к таким выплатам относятся:

пособие на оздоровление;

единовременные вознаграждения в размере 70 000 или 170 000 гривен;

единовременное пособие в случае ранения, контузии или установления инвалидности;

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов;

единовременное пособие при увольнении со службы;

единовременная выплата за заключение первого контракта;

прочие выплаты, предусмотренные перечнем в приказе Минобороны № 316.

В то же время важно различать различные виды выплат, связанных с ранением. Например, денежное обеспечение за период лечения учитывается при расчете алиментов, а единовременное пособие — нет.

Поэтому в каждом конкретном случае необходимо проверять, какой именно вид выплаты получил военнослужащий и относится ли он к доходам, из которых удерживаются алименты.

Какую сумму алиментов могут удерживать с военнослужащего

Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

для детей до 6 лет — 1 408,50 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 1 756 грн.

Минимальный рекомендуемый размер алиментов составляет полный прожиточный минимум:

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн.

Такой размер может установить суд, если доходы плательщика позволяют обеспечивать ребенка на соответствующем уровне.

Если алименты взыскиваются в виде доли от дохода в порядке судебного приказа, их размер не может превышать 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста. Это 28 170 грн для детей до 6 лет и 35 120 грн для детей от 6 до 18 лет.

Право на содержание также может иметь ребенок в возрасте от 18 до 23 лет, если он продолжает обучение и нуждается в материальной помощи родителей. В таком случае минимальный гарантированный размер алиментов составляет 1 514 грн, а максимально возможный — 30 280 грн.

Если алименты определены в процентах от дохода, применяются следующие доли:

на одного ребенка — 1/4 дохода;

на двоих детей — 1/3 дохода;

на троих и более детей — 1/2 дохода.

Общую долю распределяют между детьми поровну. В судебном разбирательстве конкретный размер алиментов определяет суд с учетом обстоятельств дела.

Когда можно увеличить или уменьшить алименты

Размер алиментов можно изменить, если существенно изменилось материальное положение или семейные обстоятельства плательщика или получателя средств. Также основанием могут служить изменения в потребностях ребенка.

Для этого можно обратиться в суд и предоставить доказательства соответствующих обстоятельств.

Другой вариант — договориться между родителями и оформить договор об уплате алиментов. Такой документ должен быть заверен нотариусом.

Можно ли оформить алименты без суда

Да, родители могут самостоятельно договориться об уплате алиментов и заключить соответствующий договор.

В нем определяются сумма средств, сроки и порядок их перечисления. Договор обязательно заверяется нотариусом и имеет силу исполнительного документа.

Если плательщик перестанет выполнять договоренности, получатель может обратиться к нотариусу для оформления исполнительной надписи, а затем передать документ государственному или частному исполнителю. В таком случае повторно обращаться в суд не требуется.

Родители также могут договориться о выплате алиментов устно. Однако такая договоренность не гарантирует защиты прав получателя в случае прекращения выплат и может затруднить подтверждение согласованной суммы и сроков.

Как воинская часть удерживает алименты из денежного довольствия

Если алименты взыскиваются в принудительном порядке, государственный или частный исполнитель направляет в воинскую часть постановление об удержании средств из доходов военнослужащего.

Финансовое подразделение воинской части рассчитывает сумму алиментов и удерживает ее из выплат, входящих в алиментную базу.

После этого средства перечисляются в соответствии с установленным порядком, чтобы они поступили получателю алиментов.

Если исполнителю неизвестно место службы военнослужащего, документы могут быть направлены в Министерство обороны Украины для дальнейшей передачи в финансовое подразделение соответствующей воинской части.

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