Денежное вознаграждение в ВСУ: сколько доплачивают за уничтожение техники противника в 2026 году

Военный на задании, деньги в кармане формы. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Денежное довольствие военнослужащего в Украине складывается из должностного оклада, оклада по званию, надбавки за выслугу лет, премий и "боевых". Однако защитники могут также получать вознаграждение за уничтоженную или захваченную технику противника.

Новини.LIVE рассказывают, какие доплаты за уничтожение кораблей, самолетов и другой техники россиян предусмотрены по состоянию на июнь 2026 года.

Сколько доплачивают за уничтожение техники врага

Размер вознаграждения и основания для его выплаты регулируются Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины №340 от 18 сентября 2020 года. В зависимости от вида техники военнослужащие могут получить выплаты в размере от 12 180 до 243 600 гривен.

Наибольшая доплата предусмотрена за уничтоженные (захваченные) корабли противника:

1-го ранга — 243 600 грн;

2-го ранга — 182 700 грн;

3-го ранга — 121 800 грн;

4-го ранга — 97 440 грн.

За прочую технику бойцам начисляются следующие доплаты:

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боевой самолет (истребительной и штурмовой авиации), зенитно-ракетный комплекс — 121 800 грн;

реактивная система залпового огня — 60 900 грн;

тактико-ракетный комплекс, военный самолет — 54 810 грн;

танк, наземная артиллерия (самоходная), боевой вертолет — 48 720 грн;

наземная артиллерия (прочая), военный вертолет, противотанковый ракетный комплекс — 42 630 грн;

боевая машина пехоты (десанта), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина — 42 630 грн;

другой летательный аппарат (объект), оснащенный средствами поражения или наблюдения (в том числе беспилотный) — 36 540 грн;

переносной зенитный ракетный комплекс — 30 450 грн;

судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением свыше 5 тыс. тонн — 30 450 грн;

судно военного (вспомогательного) обеспечения водоизмещением до 5 тыс. тонн включительно — 24 360 грн;

военный автомобиль (грузовой, специализированный), малогабаритное судно боевого (разведывательного) назначения, военный тягач, военные инженерные машины: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладных, разграждения, для прокладки путей, для осуществления земляных работ, для преодоления водных преград — 12 180 грн.

Как получить доплату за уничтоженную технику

Решение о признании техники уничтоженной или захваченной принимается на основании как минимум трех подтверждающих документов. Среди них могут быть записи в журнале боевых действий, рапорт командира подразделения с подробным описанием обстоятельств уничтожения или захвата техники, доклады смежных или разведывательных подразделений, материалы фото- и видеофиксации или данные технических средств разведки. Для захваченной техники также учитывается акт оприходования трофейного имущества.

Все документы вместе с боевым донесением передаются в соответствующий орган военного управления для рассмотрения. После подтверждения факта уничтожения или захвата техники дополнительное вознаграждение распределяется между военнослужащими, принимавшими непосредственное участие в выполнении задачи. Размер выплат определяет командир с учетом личного вклада каждого бойца.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине хотят повысить выплаты военным, находящимся на фронте, до 460 000 гривен в месяц. В то же время кредит от Европейского Союза нельзя использовать на финансирование ВСУ. Поэтому украинским властям нужно искать другие пути.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым военнослужащим годами недоплачивали денежное довольствие. Такая ситуация возникла из-за ошибок в расчетах. Защитникам рекомендуют обращаться в суд.