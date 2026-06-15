Денежное обеспечение военнослужащих: в какие числа должны поступить "боевые" выплаты в июне

Военнослужащий на боевом задании, деньги в кармане. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащие ВСУ и других силовых структур получают от государства денежное довольствие, в состав которого входят должностные оклады, различные надбавки, премии и дополнительные выплаты за участие в боевых действиях. Перечисление средств, как правило, происходит в несколько этапов в зависимости от вида выплаты.

Новини.LIVE рассказывают, когда военным должны поступить деньги в июне.

Когда военным поступает денежное обеспечение

Согласно разъяснениям Министерства обороны Украины, начисление денежного обеспечения осуществляется за предыдущий месяц и должно быть выплачено не позднее 20 числа текущего месяца. Таким образом, суммы, начисленные за май, военнослужащие должны получить до 20 июня.

В то же время сроки выплат могут зависеть от того, когда финансирование поступает непосредственно на счета воинских частей. Если средства от государства поступили с опозданием, командование должно осуществить перечисление личному составу не позднее трех дней после их получения.

На практике основная часть денежного обеспечения в виде окладов часто поступает до середины месяца. Дополнительные выплаты, в частности премии и вознаграждения за выполнение боевых задач, обычно перечисляют после 20 числа за предыдущий расчетный период.

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По каким причинам могут задерживаться премии и боевые выплаты

Задержки с выплатой премий или боевых вознаграждений не исключены, хотя чаще всего такие ситуации возникают в начале календарного года. Причиной могут быть особенности бюджетного процесса, согласование финансирования и другие административные процедуры.

Дополнительным фактором является ежегодное обновление документации в воинских частях. В начале года происходит актуализация личных дел военнослужащих и подготовка новых финансовых расчетов, что иногда влияет на скорость прохождения платежей.

Также выплаты могут задерживаться из-за несвоевременного оформления или передачи документов между подразделениями, технических проблем при проведении банковских операций или ошибок в финансовых заявках, которые требуют дополнительного уточнения и проверки.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, могут ли получить компенсацию военные, которым задержали выплаты после ранения. Закон позволяет требовать возмещения, если возникла задолженность. Однако это правило действует не во всех случаях.

Также Новини.LIVE писали, что военнослужащим хотят повысить выплаты до 460 000 грн. Речь идет о защитниках, находящихся на передовой. Правительство ищет финансовые возможности для этой реформы.