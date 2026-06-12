Денежное довольствие военнослужащих: кто может получить надбавку за секретность и в каком размере

Военнослужащие на фронте, надпись «Совершенно секретно». Фото: Новини.LIVE, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащим, работающим с боевыми распоряжениями, картами, закрытой связью и другими секретными документами, полагается надбавка к денежному довольствию. Однако она не начисляется автоматически. Для получения доплаты за секретность требуется отдельный приказ командира.

О том, как и кому начисляют надбавки за секретность, рассказал в соцсети Threads военный финансист под ником spirit.ua, передают Новини.LIVE.

Сколько доплачивают военным за секретность

Размер надбавки, как пояснил финансист, четко зависит от степени секретности документов, к которым военнослужащий имеет официальный доступ, и рассчитывается в процентах от должностного оклада:

20% к окладу ежемесячно — гриф «Особой важности»;

15% — гриф «Совершенно секретно»;

10% — гриф «Секретно».

Для тех, кто постоянно работает в шифровальных органах или спецсвязи, предусмотрены отдельные дополнительные надбавки, которые могут суммироваться с базовыми.

При каких условиях начисляют доплату

Специалист подчеркнул, что наличие формы допуска к государственной тайне, которую оформляет Служба безопасности, не означает, что деньги начнут поступать автоматически.

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Чтобы финансовая служба начислила надбавку, необходимы два условия:

Приказ командира о предоставлении допуска и назначении на должность, которая предусматривает работу с секретной информацией. Фактический доступ: военнослужащий должен реально работать с этими документами (что фиксируется в специальных журналах секретной части).

Важно отметить, что при переводе на другую должность (даже внутри штаба) надбавка за секретность автоматически "снимается". На новой должности командир должен выдать новый приказ о ее установлении. Поэтому стоит всегда контролировать этот момент в первые месяцы после перевода.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ветераны, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на единовременную денежную помощь от государства. Размер выплаты зависит от установленной группы инвалидности. В 2026 году сумма может составить более 1,3 млн грн.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым военным могут заблокировать банковские карты. Чаще всего это происходит из-за неоплаченных кредитов, алиментов, штрафов или налогов. Однако закон запрещает "замораживать" отдельные выплаты.