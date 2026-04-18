Сколько доплачивают к пенсии УБД в 2026 году: суммы надбавок

Пенсии УБД: какие доплаты и надбавки начисляют в апреле 2026 года
В Украине ветеранам, которые имеют статус участника боевых действий, полагается ряд социальных гарантий. В частности это льготы на коммунальные услуги, проезд в общественном транспорте, бесплатное медицинское обслуживание и тому подобное. Кроме того, УБД получают несколько видов надбавок к пенсии.
Сколько доплачивают к пенсии по УБД
Ветеран со статусом участника боевых действий имеет право на надбавки независимо от того, на каких основаниях он вышел на пенсию — по возрасту, выслуге лет или в связи с инвалидностью. По состоянию на апрель 2026 года предусмотрено три вида доплат к пенсии УБД:
- Основная ежемесячная надбавка — 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на 1 января года, в котором начисляется пенсия. На 2026 год ПМ для нетрудоспособных составляет 2 595 грн, поэтому доплата к пенсии УБД — 648,75 грн.
- Целевая денежная помощь — 40 грн. Эта сумма фиксированная и не меняется в соответствии с размером прожиточного минимума.
- Государственная адресная помощь — зависит от размера пенсии. Если общая сумма выплат вместе со всеми надбавками не дотягивает до установленного минимального уровня (210% прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, то есть около 5 500 грн в 2026 году), государство выплачивает дополнительную ежемесячную адресную помощь, которая должна повысить пенсию до гарантированной суммы.
Итак, конечный размер доплаты для УБД зависит от нескольких факторов, но в результате их пенсия не может быть ниже установленного государством минимума.
Как УБД получить доплаты к пенсии
Если человек получил этот статус до выхода на пенсию, то ничего делать не нужно — Пенсионный фонд автоматически назначит доплаты при расчете пенсионных выплат.
Ветеранам, которые получили статус УБД уже после назначения пенсии, необходимо обратиться в территориальный орган ПФУ и предоставить:
- заявление о перерасчете выплат;
- оригинал удостоверения УБД;
- копию удостоверения УБД.
Специалисты отмечают, что участникам боевых действий важно регулярно проверять свои пенсионные начисления. Ежегодно 1 января и 1 марта в Украине происходит индексация. Если прожиточный минимум растет, ПФУ должен автоматически осуществить перерасчет пенсий.
