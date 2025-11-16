Выплаты в ВСУ — сколько получает военный во время лечения и реабилитации

Денежное обеспечение в ВСУ — как военным оплачивается лечение
Во время лечения — независимо от того, это ранение или болезнь — военнослужащий имеет право получать свое денежное обеспечение. Однако его размер и продолжительность зависят от нескольких условий.
О том, как защитникам начисляют выплаты во время лечения, рассказало издание АрмияInform.
Как начисляют выплаты бойцам во время лечения
Защитники продолжают получать свое денежное обеспечение, если находятся:
- на стационарном лечении (в больнице или на реабилитации);
- в отпуске для лечения после ранения;
- в отпуске по болезни.
В первые четыре месяца лечения денежное обеспечение выплачивается в полном объеме, согласно последней должности. Если лечение длится дольше, вопрос продолжения выплат решает военно-врачебная комиссия (ВВК). Она должна провести осмотр не позднее чем через 4 месяца и решить, продолжать ли выплаты.
После этого деньги начисляются только по приказу командира воинской части. Общий период, в течение которого военный может получать полное обеспечение во время лечения, не превышает 12 месяцев подряд.
Кому выплачивают "боевые" во время лечения
Военные, которые лечатся из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время боевых действий, имеют право на дополнительное вознаграждение — "боевые".
Такие выплаты осуществляются:
- во время лечения в госпитале — как в Украине, так и за рубежом;
- во время отпуска для лечения, если ранение признано тяжелым.
Основанием для получения "боевых" является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), которую выдает воинская часть. В документе должно быть указано, что:
- ранение получено во время защиты Украины;
- военный был в средствах индивидуальной защиты;
- он не находился в состоянии опьянения;
- травма не была нанесена намеренно.
Если этих формулировок в справке нет, могут отказать в выплате "боевых".
После выписки из госпиталя дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн выплачивают только тогда, когда ВВК признает ранение тяжелым и отправит военного в отпуск на лечение. Если ранение легкое, эти выплаты прекращаются.
Департамент социального обеспечения Минобороны отмечает: денежное обеспечение сохраняется и во время повторного лечения, если оно связано с тем же ранением. Это правило действует и для лечения за рубежом.
Что делать, если во время лечения не выплачивают деньги
Если военному без оснований прекратили выплачивать денежное обеспечение или "боевые", стоит:
- Подать рапорт на имя командира части с требованием внести в приказ о выплате.
- Приложить копию справки о ранении (форма №5).
- В случае отказа — обратиться на горячую линию Министерства обороны или к военным юристам.
Судебная практика показывает: если документы оформлены надлежащим образом и есть законные основания, суды становятся на сторону военных и обязывают восстановить все положенные выплаты.
