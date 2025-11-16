Видео
Видео

Денежное обеспечение в ВСУ — как военным оплачивается лечение

Денежное обеспечение в ВСУ — как военным оплачивается лечение

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 17:45
обновлено: 17:03
Выплаты в ВСУ — сколько получает военный во время лечения и реабилитации
Военный в госпитале. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Во время лечения — независимо от того, это ранение или болезнь — военнослужащий имеет право получать свое денежное обеспечение. Однако его размер и продолжительность зависят от нескольких условий.

О том, как защитникам начисляют выплаты во время лечения, рассказало издание АрмияInform.

Как начисляют выплаты бойцам во время лечения

Защитники продолжают получать свое денежное обеспечение, если находятся:

  • на стационарном лечении (в больнице или на реабилитации);
  • в отпуске для лечения после ранения;
  • в отпуске по болезни.

В первые четыре месяца лечения денежное обеспечение выплачивается в полном объеме, согласно последней должности. Если лечение длится дольше, вопрос продолжения выплат решает военно-врачебная комиссия (ВВК). Она должна провести осмотр не позднее чем через 4 месяца и решить, продолжать ли выплаты.

После этого деньги начисляются только по приказу командира воинской части. Общий период, в течение которого военный может получать полное обеспечение во время лечения, не превышает 12 месяцев подряд.

Кому выплачивают "боевые" во время лечения

Военные, которые лечатся из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных во время боевых действий, имеют право на дополнительное вознаграждение — "боевые".

Такие выплаты осуществляются:

  • во время лечения в госпитале — как в Украине, так и за рубежом;
  • во время отпуска для лечения, если ранение признано тяжелым.

Основанием для получения "боевых" является справка об обстоятельствах травмы (форма №5), которую выдает воинская часть. В документе должно быть указано, что:

  • ранение получено во время защиты Украины;
  • военный был в средствах индивидуальной защиты;
  • он не находился в состоянии опьянения;
  • травма не была нанесена намеренно.

Если этих формулировок в справке нет, могут отказать в выплате "боевых".

После выписки из госпиталя дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. грн выплачивают только тогда, когда ВВК признает ранение тяжелым и отправит военного в отпуск на лечение. Если ранение легкое, эти выплаты прекращаются.

Департамент социального обеспечения Минобороны отмечает: денежное обеспечение сохраняется и во время повторного лечения, если оно связано с тем же ранением. Это правило действует и для лечения за рубежом.

Что делать, если во время лечения не выплачивают деньги

Если военному без оснований прекратили выплачивать денежное обеспечение или "боевые", стоит:

  1. Подать рапорт на имя командира части с требованием внести в приказ о выплате.
  2. Приложить копию справки о ранении (форма №5).
  3. В случае отказа — обратиться на горячую линию Министерства обороны или к военным юристам.

Судебная практика показывает: если документы оформлены надлежащим образом и есть законные основания, суды становятся на сторону военных и обязывают восстановить все положенные выплаты.

Ранее мы рассказывали, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать в ноябре 2025 года.

Также узнавайте, как военному получить материальную помощь.

выплаты ВСУ военные лечение военнослужащие
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
