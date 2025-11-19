Дополнительные отпуска для военных — сколько дней можно получить за уничтоженную вражескую технику

Уничтоженная техника РФ. Фото: УНИАН

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований, кроме гарантированного основного отпуска, могут рассчитывать и на дополнительные дни отдыха, предусмотренные за отдельные виды службы и конкретные достижения. Одним из таких оснований является уничтожение вражеской техники.

О том, сколько дней дополнительного отпуска может получить боец, который уничтожил технику РФ, рассказали в Министерстве обороны Украины.

На какие виды отпусков имеют право военнослужащие

Право защитников на отпуска, порядок их предоставления регулирует Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Документ предусматривает такие виды отпусков во время военного положения:

Ежегодный основной — до 30 дней. По семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам — до 10 дней. Дополнительный в связи с обучением — в зависимости от периода обучения. Для военных, которые условно досрочно освобождены от отбывания наказания — до 10 дней. Дополнительный для УБД — 14 дней. После освобождения из плена — 90 дней. Для лечения — определяется врачами. По уходу за ребенком — до достижения трехлетнего возраста. За уничтоженную вражескую технику.

Ежегодные основные отпуска предоставляются при условии отсутствия не более 30% общей численности военнослужащих в подразделении. При этом сохраняется денежное и материальное обеспечение.

Отдельно может предоставляться время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно (не более двух суток в один конец).

Сколько дней отпуска предоставляется за уничтоженную вражескую технику

Общая продолжительность дополнительного отпуска в этом случае не должна превышать 15 календарных дней в год и зависит от вида уничтоженной техники:

5 дней — военный корабль, военный самолет;

4 дня — военный вертолет, зенитно-ракетный комплекс, радиолокационные системы (ПВО), комплекс дальнего визуального наблюдения;

3 дня — танк, БМД, БТР, КШМ, БМП, артиллерийская система, САУ, РСЗО, тяжелый БПЛА (300-1 500 км, >500 кг), крылатая или баллистическая ракета;

2 дня — броне- или грузовой автомобиль, средство контрбатарейной борьбы, средний БПЛА (70-300 км, 150-500 кг), средство РЭБ/РЭР;

1 день — легкий БПЛА (до 70 км, 20-50 кг).

Для подтверждения снижения вражеской техники обязательно должны быть данные видеофиксации, технических средств разведки (наблюдения), видеозапись отображения воздушной обстановки боевых машин противовоздушной обороны во время боевой работы.

