Зарплаты в армиях мира — сколько получают военные в Израиле

Зарплаты в армиях мира — сколько получают военные в Израиле

Дата публикации 17 ноября 2025 17:35
обновлено: 16:51
Сколько получают военнослужащие в Израиле — суммы в 2025 году
Солдаты в Израиле. Фото: Reuters

Израильская армия работает по принципу всеобщего призыва, а не профессиональной контрактной службы. Контракты имеют только офицеры и часть старшин, тогда как основную часть личного состава составляют срочники и мобилизованные резервисты. Это касается и младших командиров.

Об уровне заработной платы военных в Израиле в 2025 году и от чего он зависит, рассказали Факты ICTV.

Отмечается, что "зарплаты" солдат ЦАХАЛ на самом деле скорее символические. Они меньше прожиточного минимума и покрывают лишь мелкие потребности: гигиенические средства, перекусы, сигареты и тому подобное. Такие суммы трудно назвать полноценной зарплатой, как в профессиональных армиях Запада.

Сколько Израиль тратит на армию

В 2011 году премьер страны Биньямин Нетаньяху изменил распределение оборонных средств, направляя больше денег на социальные программы. В Генштабе тогда высказывали опасения, что это может сказаться на возможностях армии.

В 2012 году оборонные расходы Израиля составили $15,2 млрд — один из самых высоких показателей среди экономически развитых стран. В пересчете это примерно $1,9 тысячи на одного жителя. В то же время, если сравнивать с США, расходы на человека были все же ниже.

Поскольку государство обеспечивает солдат всем необходимым — от жилья и формы до питания и медицины — они получают лишь небольшие суммы "на мелкие нужды", которыми пользуются в основном во время отпусков и выходных.

1 февраля 2022 года произошло первое за пять лет повышение выплат. В бюджете на это заложили 900 млн шекелей (на то время $284 млн или почти €253 млн), которые выделили из средств министерств обороны и финансов.

Сколько получают солдаты и офицеры ЦАХАЛ

Уровень выплат в ЦАХАЛ зависит от звания и того, в каких войсках служит боец. Армия обороны Израиля имеет три основных рода войск:

  1. Сухопутные войска.
  2. Воздушные силы.
  3. Военно-морские силы.

После повышения базовая выплата выросла примерно с 1,6 тыс. шекелей до 2,4 тыс. шекелей (около 31 200 грн).

Небоевые солдаты получили увеличение с 800 шекелей до 1,2 тыс. шекелей (≈15 600 грн).

На третьем, завершающем году службы выплаты больше:

  • солдаты боевых частей — 3 048 шекелей в месяц (≈39 600 грн);
  • военные боевой поддержки — 1 793 шекеля (≈23 000 грн);
  • административные должности — 1 235 шекелей (≈16 000 грн).

Отдельно установлена минимальная зарплата для тех, кто служит в армии, — 5,3 тыс. шекелей (≈69 000 грн).

На сегодня выплаты срочникам составляют примерно $345-853 (≈14 500-36 000 грн) в месяц, тогда как контрактники и карьерные офицеры получают значительно больше.

По информации Glassdoor, средняя зарплата офицеров ЦАХАЛ — 8 100-9 763 шекелей (≈105 000-127 000 грн) в месяц.

По роду службы выплаты срочников выглядят так:

  • комбатанты (в зоне фронта) — около 3 048 шекелей (≈40 000 грн) в месяц;
  • боевые подразделения в тылу — 2 463 шекеля (≈32 000 грн) в месяц;
  • боевой тыловой персонал — 1 793 шекеля (≈23 300 грн) в месяц;
  • административные солдаты — 1 235 шекелей (≈16 000 грн) в месяц.

Контрактные или карьерные военные могут получать до $7 000 (294 500 грн) в месяц, в зависимости от должности, звания и подразделения.

Израиль выплаты армия солдаты ЦАХАЛ
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
