Женщина с ребенком на руках. Фото: Magnific

В 2026 году в столице Украины международная организация ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН), занимающаяся защитой прав и интересов детей в мире, предоставит дополнительную денежную помощь на подготовку к зимнему периоду и приобретение необходимых вещей некоторым семьям. В частности, речь идет о финансовой поддержке тех, кто воспитывает детей с инвалидностью.

Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда, передают Новини.LIVE.

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ЮНИСЕФ предоставит помощь семьям с детьми на зиму

Речь идет о помощи в подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов и дополнительной поддержке семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

В связи с этим в столичной мэрии состоялась встреча с командой ЮНИСЕФ. Во время нее решили, что центры соцслужб оценят потребности таких семей, в первую очередь, тех, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А, а также дети с инвалидностью первой группы.

Отдельное внимание уделили районам, которые минувшей зимой пострадали из-за российских обстрелов теплоэлектроцентралей.

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В КГГА отметили, что для семей, которые ухаживают за детьми с инвалидностью, подготовка к зимнему сезону может потребовать дополнительных финансовых ресурсов и поддержки.

Ожидается, что в рамках сотрудничества ЮНИСЕФ привлечет еще 45 кейс-менеджеров, которые начнут работать с семьями для определения их индивидуальных потребностей, чтобы выяснить, какую помощь необходимо предоставить.

После оценки ЮНИСЕФ предоставит материальную поддержку на покупку необходимых вещей для киевских семей, которые больше всего в этом будут нуждаться. Направление помощи будет определяться с учетом каждой конкретной ситуации каждого заявителя.

Какая еще будет доступна помощь ЮНИСЕФ в 2026 году

Также в 2026 году организация предоставляет финпомощь на зиму в сумме 19 400 грн через Пенсионный фонд семьям, проживающим в пределах 0-20 км от линии фронта в таких областях: Черниговская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Сумская или Запорожская.

Кроме того, предполагается предоставление многоцелевой помощи после обстрелов и эвакуации. Выплаты оформят семьи, непосредственно пострадавшие от войны. Каждый получит по 12 300 грн. Претендентов определят в сотрудничестве с местными властями.

Также ЮНИСЕФ будет оказывать экстренную финпомощь. Ее получат семьи с детьми, пострадавшими из-за атак, если есть раненые или кто-то погиб. Размер помощи — 16 700 грн.

Кроме того, предполагается начисление выплат в кризисных ситуациях, когда отсутствует электроэнергия, отопление или водоснабжение. Размер экстренных выплат будет составлять 4 100 грн. Помощь будут оказывать через местные органы социальной защиты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что внутренние переселенцы, прибывшие в громады Харьковской области с оккупированных территорий/зоны боевых действий, и местные жители получат помощь от международных доноров и фондов: Howard G. Baffet Foundation и GEM inc. Выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью, родителям детей, имеющим группу инвалидности, и многодетным семьям.

Еще Новини.LIVE писали, что UNHCR Ukraine оказывает финансовую помощь в городе Кривой Рог. В частности, выплаты предусмотрены для граждан, пострадавших от обстрелов. Средства получат эвакуированные люди, а размер финпомощи будет стартовать с суммы 10 800 грн.