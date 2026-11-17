Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года уязвимые категории населения смогут получить от местного отделения благотворительного фонда "Каритас Украины" помощь в виде денежных ваучеров. Выплаты, которые будут доступны людям с инвалидностью I–II групп, пенсионерам и многодетным семьям, можно будет направить на покупку реабилитационного медицинского оборудования.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

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Где можно получить денежные ваучеры от Каритас

По информации организаторов, речь идет о реализации проекта "Инициатива телемедицинской помощи и поддержки жизнедеятельности. VITAL", который поддерживается "Каритас Украины" при финансовой поддержке Итальянского агентства по международному сотрудничеству.

В его рамках жители города Харькова, которые по медицинским показаниям нуждаются в реабилитационном оборудовании, получат финансовую помощь.

Согласно условиям инициативы, предусмотрено предоставление ваучеров номиналом 3 000 грн на приобретение необходимых средств реабилитации. Ваучер можно будет использовать полностью или частично.

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Кто получит помощь от Каритас

Принять участие в программе смогут граждане, которым требуется медицинская техника или оборудование, и которые имеют одну из следующих категорий уязвимости:

Люди с инвалидностью первой-второй группы, а также граждане с инвалидностью с детства; Беременные женщины и кормящие матери, женщины с детьми в возрасте до трех лет; Одинокие матери, родители или опекуны несовершеннолетних детей; Многодетные семьи с не менее чем тремя несовершеннолетними детьми; Одинокие люди в возрасте от 55 лет.

Ваучеры можно будет направить на покупку средств реабилитации: слуховые аппараты, ортезы, корсеты, ходунки, костыли, инвалидные коляски, противопролежневые матрасы, ортопедические стельки, другое медицинское оборудование.

Как подать заявку на получение денежного ваучера

Для участия в проекте от БФ "Каритас Харьков" граждане должны заполнить онлайн-форму, в которой необходимо указать информацию о себе.

После этого позвонит социальный работник, который расскажет о дальнейших действиях и, при соответствии условиям проекта, пригласит в офис для окончательной регистрации.

"Обращаем внимание: количество ваучеров ограничено. Заполнение онлайн-формы является предварительным этапом отбора и не гарантирует получение помощи", — добавили организаторы.

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