Лица с инвалидностью получат помощь в 10 800 грн: условия

Гривневые купюры в руках.

В марте 2026 года жители города Днепр, пострадавшие от негативных последствий войны, смогут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Финансовая поддержка будет оказана исключительно уязвимым группам людей, в частности, лицам с инвалидностью.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию пресс-центра представительства.

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на оформление помощи от Агентства ООН

Возможность оформления помощи от Агентства ООН доступна только для двух групп населения, жизнь которых изменилась из-за войны, проживающих в Днепре. Выплаты предусмотрены для переселенцев, которые имеют соответствующий статус, полученный в предыдущие шесть месяцев, и беженцев, которые вернулись домой из другой страны.

Среди других требований для права на финансовую помощь:

отсутствие денежной поддержки от других организаций за предыдущие три месяца;

общий доход не превышает 6 300 грн на каждого человека в семье.

Также гражданам необходимо иметь хотя бы один из следующих критериев уязвимости:

Семья, где есть только мать/отец, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей до 18 лет/есть лица на содержании, в возрасте более 55 лет; Граждане, которым более 55 лет, и самостоятельно ведут хозяйство; Одинокие украинцы (от 55 лет), которые имеют детей до 18 лет; Семьи с гражданами с особыми потребностями в виде инвалидности/болезней.

Как принять участие в программе и размер помощи

Организаторы отмечают, что получить финпомощь жители Днепра смогут, обратившись в пункт сбора данных. Адрес: ул. Юлиуша Словацкого, 14 (справа от Театра оперы и балета возле набережной). График работы: с 09:30 до 16:00. Там специалисты проведут консультации по регистрации на денежную помощь.

Также отметили, что консультации и запись на регистрацию состоятся в порядке живой очереди. Как только наберут необходимое количество людей — очередь закроют.

По условиям программы, претенденты получат по 10 800 грн (3 600 тыс. грн/мес. на каждого в семье с расчетом на три месяца). Деньги перечислят одним траншем на банковские счета заявителя.

Ранее мы писали, что весной текущего года украинцы смогут оформить помощь от "Каритас Украины". В частности, в одном из городов предоставят компенсации на оплату коммунальных услуг.

Также сообщалось, что до конца этого месяца граждане могут получить помощь от французской гуманитарной организации "Acted" в Черниговской области. Она принимает заявки на выплаты в сумме 10 800 грн.

Частые вопросы

Где еще доступна помощь от Агентства ООН

Также в марте жители нескольких громад на Сумщине могут подать заявки для оформления финансовой поддержки от Агентства ООН. Обратиться за выплатами в 10 800 грн можно только уязвимым категориям населения. Помощь оказывают только тем, кто ранее не получал выплаты от этого агентства или других благотворительных фондов.

Какие документы необходимо подготовить для оформления выплат

Украинцы, которые подпадают под критерии для предоставления финансовой помощи от Агентства ООН, должны собрать специальный пакет документов для регистрации. В него должны входить: паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ (при наличии), iBAN банковского счета в гривне, свидетельство о рождении детей, заключение врачей в случае инвалидности или болезни.