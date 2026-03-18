Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Лица с инвалидностью получат помощь в 10 800 грн: условия

Ua ru
Дата публикации 18 марта 2026 13:00
Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В марте 2026 года жители города Днепр, пострадавшие от негативных последствий войны, смогут получить денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Финансовая поддержка будет оказана исключительно уязвимым группам людей, в частности, лицам с инвалидностью.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию пресс-центра представительства.

Реклама
Читайте также:

Кто имеет право на оформление помощи от Агентства ООН

Возможность оформления помощи от Агентства ООН доступна только для двух групп населения, жизнь которых изменилась из-за войны, проживающих в Днепре. Выплаты предусмотрены для переселенцев, которые имеют соответствующий статус, полученный в предыдущие шесть месяцев, и беженцев, которые вернулись домой из другой страны.

Среди других требований для права на финансовую помощь:

  • отсутствие денежной поддержки от других организаций за предыдущие три месяца;
  • общий доход не превышает 6 300 грн на каждого человека в семье.

Также гражданам необходимо иметь хотя бы один из следующих критериев уязвимости:

  1. Семья, где есть только мать/отец, которые самостоятельно занимаются воспитанием детей до 18 лет/есть лица на содержании, в возрасте более 55 лет;
  2. Граждане, которым более 55 лет, и самостоятельно ведут хозяйство;
  3. Одинокие украинцы (от 55 лет), которые имеют детей до 18 лет;
  4. Семьи с гражданами с особыми потребностями в виде инвалидности/болезней.

Как принять участие в программе и размер помощи

Организаторы отмечают, что получить финпомощь жители Днепра смогут, обратившись в пункт сбора данных. Адрес: ул. Юлиуша Словацкого, 14 (справа от Театра оперы и балета возле набережной). График работы: с 09:30 до 16:00. Там специалисты проведут консультации по регистрации на денежную помощь.

Также отметили, что консультации и запись на регистрацию состоятся в порядке живой очереди. Как только наберут необходимое количество людей — очередь закроют.

По условиям программы, претенденты получат по 10 800 грн (3 600 тыс. грн/мес. на каждого в семье с расчетом на три месяца). Деньги перечислят одним траншем на банковские счета заявителя.

Ранее мы писали, что весной текущего года украинцы смогут оформить помощь от "Каритас Украины". В частности, в одном из городов предоставят компенсации на оплату коммунальных услуг.

Также сообщалось, что до конца этого месяца граждане могут получить помощь от французской гуманитарной организации "Acted" в Черниговской области. Она принимает заявки на выплаты в сумме 10 800 грн.

Частые вопросы

Где еще доступна помощь от Агентства ООН

Также в марте жители нескольких громад на Сумщине могут подать заявки для оформления финансовой поддержки от Агентства ООН. Обратиться за выплатами в 10 800 грн можно только уязвимым категориям населения. Помощь оказывают только тем, кто ранее не получал выплаты от этого агентства или других благотворительных фондов.

Какие документы необходимо подготовить для оформления выплат

Украинцы, которые подпадают под критерии для предоставления финансовой помощи от Агентства ООН, должны собрать специальный пакет документов для регистрации. В него должны входить: паспорт, идентификационный код, справка ВПЛ (при наличии), iBAN банковского счета в гривне, свидетельство о рождении детей, заключение врачей в случае инвалидности или болезни.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации