Как ВПЛ получить помощь от Каритас на оплату услуг ЖКХ

Весной 2026 года украинские граждане могут получить помощь от представительства благотворительной организации "Каритас Украины". В частности, в одном из регионов можно будет оформить финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

О правилах оформления выплат рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организации.

Реклама

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь от Каритас

По этим данным, речь идет о реализации проекта "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине" в городе Полтава. В его рамках гражданам предоставят компенсации за оплату услуг ЖКХ.

"Каритас Полтава при поддержке американского народа начинает регистрацию на предоставление финансовой помощи на оплату коммунальных услуг на отопительный период 2026 г.", — говорится в сообщении.

Помощь предоставят домохозяйствам из числа внутренних переселенцев, которые переместились в период с 2025 года, при условии соблюдения других критериев отбора. В частности, необходимо иметь одну из уязвимостей:

в семье есть лица с инвалидностью (I-II группа и инвалидность с детства);

в домохозяйстве есть пожилые люди (60+);

семью возглавляет одинокие мать/отец;

опекуны несовершеннолетних детей, недееспособных людей;

беременные женщины или кормящие матери с ребенком до трех лет;

люди с тяжелыми болезнями;

многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Как зарегистрироваться в программе помощи

Для подачи заявки граждане должны заранее подготовить следующие документы:

паспорт и идентификационный код (оригиналы);

справку ВПЛ от 2025 года;

счет IBAN;

справку о печном отоплении или коммунальных услугах;

документы с подтверждением критериев уязвимости;

справку о доходах из налоговой службы, (ОК-5 / ОК-7) через Дию или сайт ПФУ, из Пенсионного фонда / Фонда соцстрахования, справку или заявление от ФЛП с декларацией о доходах.

Однако домохозяйства, которые уже получали аналогичную помощь от других организаций, не будут иметь право на выплаты. Участие могут принимать только ВПЛ, зарегистрированные в 2025-2026 годах, а доход не должен превышать 8 422 грн на одного человека.

Уточнить детали относительно получения помощи можно по номеру телефона: 380 50 346 46 93.

Ранее мы писали, что 19 марта УВКБ ООН будет принимать заявки на финпомощь для жителей Сумщины. Речь идет о предоставлении выплат в размере 10 800 грн.

Также мы сообщали, что БФ "Право на защиту" окажет помощь внутренним переселенцам и гражданам, пострадавшим от войны. Выплаты будут доступны только в двух областях.

Частые вопросы

Какая еще есть помощь для украинцев от Каритас

Также весной стартовал второй этап проекта Recovery and Empowerment through Market Access and Resilient Economic Transformation in Ukraine от Каритас Украины. В его рамках предоставят финансовые гранты до 237 000 грн.

Проект поддержит предпринимателей, которые стремятся к расширению во время войны в трех областях: Виннице, Житомире и Николаеве.

Доступна ли помощь от Каритас на западе страны

В западных регионах также доступна помощь для некоторых граждан от Каритас. Украинцы могут присоединиться к проекту "AGRO" на Волыни. Инициатива призвана поддержать продовольственную безопасность среди внутренне перемещенных семей. Размер помощи составит до 65 000 грн. Для предварительной регистрации необходимо будет заполнить форму.