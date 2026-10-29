Пожилая женщина с ребенком. Фото: Freepik

Осенью 2026 года в пяти украинских регионах действует программа благотворительной религиозной миссии "Каритас-Спес", предусматривающая предоставление денежной помощи на ведение хозяйства, освоение новой профессии или открытие собственного дела. Получить финансовые гранты могут наиболее уязвимые категории граждан, в частности многодетные семьи.

Об этом сообщила пресс-служба Caritas Spes Kharkiv, передают Новини.LIVE.

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Где и кому доступны финансовые гранты осенью

Как отмечается, семьи с детьми и граждане, пострадавшие от последствий войны, могут получить финансовую помощь для восстановления собственных источников дохода в рамках проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка".

Предусматривается оказание помощи в пяти новых регионах Украины. Речь идет о:

Харьковском;

Полтавском;

Сумском;

Днепропетровском;

Запорожском.

Принять участие в проекте могут следующие категории граждан:

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домохозяйства с людьми с инвалидностью;

многодетные семьи с тремя и более детьми.

Важное условие для регистрации — отсутствие другой аналогичной помощи от благотворительных организаций или фондов.

Какая поддержка предусмотрена в рамках программы

Согласно правилам проекта, граждане смогут получить денежную помощь в размере 43 200 грн в рамках инициативы "Каритас-Спес".

Гранты позволят:

Оплатить профессиональное обучение или переквалификацию; Приобрести сельскохозяйственные материалы и оборудование — семена, оборудование, животных; Запустить или развить собственное дело.

Как подать заявку на участие в программе помощи

Жители вышеуказанных регионов могут обратиться в отделения "Каритас-Спес" для прохождения предварительной регистрации. В частности, в Харькове подробности о подаче заявки можно уточнить по телефону: 050 333 41 76.

Поскольку количество мест ограничено, регистрацию могут закрыть после набора необходимого количества заявок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области внутренне перемещенные лица смогут оформить финансовую помощь для каждого члена семьи. Принять участие смогут только те, кто переместился в течение 45 дней из других регионов. В рамках программы можно будет получить 12 300 грн на каждого. Количество человек не имеет значения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в Днепропетровской области "Каритас Украины" принимает заявки на финансовую помощь в виде ваучеров на лекарства. Их смогут оформить только будущие и молодые матери. Предполагается, что ваучеры будут номиналом 2 100 грн.