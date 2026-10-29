Грантовая помощь: кому доступны 43 200 грн в пяти регионах
Осенью 2026 года в пяти украинских регионах действует программа благотворительной религиозной миссии "Каритас-Спес", предусматривающая предоставление денежной помощи на ведение хозяйства, освоение новой профессии или открытие собственного дела. Получить финансовые гранты могут наиболее уязвимые категории граждан, в частности многодетные семьи.
Об этом сообщила пресс-служба Caritas Spes Kharkiv, передают Новини.LIVE.
Где и кому доступны финансовые гранты осенью
Как отмечается, семьи с детьми и граждане, пострадавшие от последствий войны, могут получить финансовую помощь для восстановления собственных источников дохода в рамках проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка".
Предусматривается оказание помощи в пяти новых регионах Украины. Речь идет о:
- Харьковском;
- Полтавском;
- Сумском;
- Днепропетровском;
- Запорожском.
Принять участие в проекте могут следующие категории граждан:
- домохозяйства с людьми с инвалидностью;
- многодетные семьи с тремя и более детьми.
Важное условие для регистрации — отсутствие другой аналогичной помощи от благотворительных организаций или фондов.
Какая поддержка предусмотрена в рамках программы
Согласно правилам проекта, граждане смогут получить денежную помощь в размере 43 200 грн в рамках инициативы "Каритас-Спес".
Гранты позволят:
- Оплатить профессиональное обучение или переквалификацию;
- Приобрести сельскохозяйственные материалы и оборудование — семена, оборудование, животных;
- Запустить или развить собственное дело.
Как подать заявку на участие в программе помощи
Жители вышеуказанных регионов могут обратиться в отделения "Каритас-Спес" для прохождения предварительной регистрации. В частности, в Харькове подробности о подаче заявки можно уточнить по телефону: 050 333 41 76.
Поскольку количество мест ограничено, регистрацию могут закрыть после набора необходимого количества заявок.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области внутренне перемещенные лица смогут оформить финансовую помощь для каждого члена семьи. Принять участие смогут только те, кто переместился в течение 45 дней из других регионов. В рамках программы можно будет получить 12 300 грн на каждого. Количество человек не имеет значения.
Еще Новини.LIVE писали о том, что в Днепропетровской области "Каритас Украины" принимает заявки на финансовую помощь в виде ваучеров на лекарства. Их смогут оформить только будущие и молодые матери. Предполагается, что ваучеры будут номиналом 2 100 грн.