Выплаты для семей от США: кому и где доступна денежная помощь в 12 300 грн

В мае 2026 года жители одной из областей могут получить денежную помощь по программе представительства благотворительной организации "Каритас Украины", которая реализуется при поддержке американского народа через Государственный департамент Соединенных Штатов. Регистрация на выплаты доступна для недавно эвакуированных семей.

О том, кто и где может получить помощь, рассказывают Новини.LIVE, ссылаясь на объявление организации в Facebook.

Кому доступна денежная помощь от Каритас

В этом месяце обратиться за оформлением денежной помощи могут граждане, которые приехали из опасных территорий в Днепропетровскую область, а именно — в города Каменское и Вольногорск.

Речь идет о проекте "Многоотраслевая помощь пострадавшим от войны в Украине", в его рамках эвакуированные семьи смогут получить по направлению "Унифицированные денежные трансферты" единовременную выплату в размере 12 300 грн (на человека).

Такие суммы начислят уязвимым домохозяйствам, которые находятся в сложных социальных и экономических обстоятельствах. Именно такие семьи будут в приоритете при отборе, чтобы имели возможность обеспечить основные потребности после вынужденного переезда.

Правила оформления финансовой помощи

Согласно условиям программы, обратиться за получением денежной помощи от представительства благотворительной организации "Каритас Украины" можно только в течение 45 дней с даты эвакуации или перемещения.

В частности, в Каменском за более подробной информацией можно обратиться по адресу: пр. Тараса Шевченко, 20. А также — позвонив по номерам горячей линии (с 10:00 до 15:00):

068 175 78 08;

050 081 00 69.

В городе Вольногорск регистрация будет проходить с 11:00 12 мая по адресу: ул. Устенко, 29 (Центр предоставления социальных услуг).

Для регистрации необходимо иметь оригиналы документов на всех членов семьи:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку из банка (IBAN);

справку ВПЛ/альтернативный документ.

"Важно отметить, что регистрация в программе не гарантирует стопроцентного получения помощи. Также поддержка предоставляется домохозяйствам, которые не получали денежную помощь от других гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев. Проект реализуется Caritas Ukraine благодаря щедрой поддержке американского народа через U.S. Department of State", — добавили организаторы.

