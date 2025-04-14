Соцвыплаты в 2025 году — какой будет помощь при усыновлении ребенка

Помощь при усыновлении — сколько выплатят родителям в 2025 году
Усыновление ребенка дает право украинцам на некоторую социальную поддержку. Например, в 2025 году семьям предусмотрена денежная помощь.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать граждане Украины при усыновлении ребенка.
Выплаты при усыновлении — какая сумма помощи
По информации Министерства социальной политики, государство выплачивает новоиспеченным родителям 41 280 грн на одного ребенка. Однако из этой суммы:
- 10 320 грн — единовременная выплата;
- остальную сумму будут перечислять в течение трех лет равными частями;
Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения суда о его усыновлении при условии. Но обратиться за оформлением выплат нужно не позднее года с даты вступления в законную силу решения суда.
Если ребенка усыновили супруги, пособие начисляется одному из них. Если усыновителем является один человек — выплаты будет получать он.
При этом усыновить ребенка может только гражданин (или гражданка) Украины. Еще одно условие — претендент на усыновление должен постоянно проживать на территории страны.
Как оформить пособие
Это можно сделать:
- офлайн — в местных органах социальной защиты или ЦПАУ;
- онлайн — на портале Дія.
В первом случае граждане во время личного приема в местных органах социальной защиты или ЦПАУ заполняют заявление установленного образца, к которому прилагают:
- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;
- копию решения суда об усыновлении ребенка.
На портале Дія для оформления помощи при усыновлении ребенка нужно:
- нажать на кнопку "Подать заявление" и авторизоваться;
- указать данные ребенка или детей, на которых назначается выплата;
- определиться со способом получения помощи;
- указать данные о судебном решении об усыновлении;
- подписать заявление электронной подписью или Дія.Подписью и отправить.
Заявление будут изучать в органе социальной защиты населения, а о статусе рассмотрения заявления можно узнавать в личном кабинете на портале Дія.
Напомним, что в 2025 году в Украине планируют изменить механизм выплаты социальной помощи. Эти функции получит Пенсионный фонд.
Также мы рассказывали, что украинцам в прифронтовых регионах оказывают финансовую помощь от организации Fight For Right. Поддержка предусмотрена для граждан с инвалидностью.
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