Соцвыплаты в 2025 году — какой будет помощь при усыновлении ребенка

Женщина держит ребенка на руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Усыновление ребенка дает право украинцам на некоторую социальную поддержку. Например, в 2025 году семьям предусмотрена денежная помощь.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на какую финансовую поддержку могут рассчитывать граждане Украины при усыновлении ребенка.

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Выплаты при усыновлении — какая сумма помощи

По информации Министерства социальной политики, государство выплачивает новоиспеченным родителям 41 280 грн на одного ребенка. Однако из этой суммы:

10 320 грн — единовременная выплата;

остальную сумму будут перечислять в течение трех лет равными частями;

Помощь назначается на каждого усыновленного ребенка на основании решения суда о его усыновлении при условии. Но обратиться за оформлением выплат нужно не позднее года с даты вступления в законную силу решения суда.

Если ребенка усыновили супруги, пособие начисляется одному из них. Если усыновителем является один человек — выплаты будет получать он.

При этом усыновить ребенка может только гражданин (или гражданка) Украины. Еще одно условие — претендент на усыновление должен постоянно проживать на территории страны.

Как оформить пособие

Это можно сделать:

офлайн — в местных органах социальной защиты или ЦПАУ;

онлайн — на портале Дія.

В первом случае граждане во время личного приема в местных органах социальной защиты или ЦПАУ заполняют заявление установленного образца, к которому прилагают:

копию свидетельства о рождении ребенка, выданного государственным органом регистрации актов гражданского состояния после внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка на основании решения суда об усыновлении ребенка;

копию решения суда об усыновлении ребенка.

На портале Дія для оформления помощи при усыновлении ребенка нужно:

нажать на кнопку "Подать заявление" и авторизоваться;

указать данные ребенка или детей, на которых назначается выплата;

определиться со способом получения помощи;

указать данные о судебном решении об усыновлении;

подписать заявление электронной подписью или Дія.Подписью и отправить.

Заявление будут изучать в органе социальной защиты населения, а о статусе рассмотрения заявления можно узнавать в личном кабинете на портале Дія.

Напомним, что в 2025 году в Украине планируют изменить механизм выплаты социальной помощи. Эти функции получит Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что украинцам в прифронтовых регионах оказывают финансовую помощь от организации Fight For Right. Поддержка предусмотрена для граждан с инвалидностью.