Лица с инвалидностью I, II и III групп получат 2 000 грн: условия

Человек держит гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE.

Весной 2026 года граждане с инвалидностью I, II и III групп и другие уязвимые группы граждан со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ) могут оформить ежеквартальную выплату в размере 2 000 грн. Такая возможность доступна в одном из регионов от благотворительной организации "Global Empowerment Mission Ukraine".

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информацию организаторов.

Как и где лицам с инвалидностью получить помощь в 2 000 грн

По данным организаторов, уязвимые группы украинцев, которые имеют регистрацию в Волновахском районе, однако проживают в городе Днепр или в населенном пункте области, который расположен на правом берегу реки Днепр, могут зарегистрироваться на предоставление денежной помощи. Как отмечается, срок подачи документов продлили до 27 марта 2026 года.

Претендовать на выплаты от благотворителей могут лица, которые, в частности, соответствуют следующим требованиям:

Имеют статус внутренне перемещенного лица;

Принадлежат к льготной категории;

Проживают в вышеуказанных местах.

Право на выплаты имеют переселенцы, которые подпадают под один из следующих критериев уязвимости:

Граждане с инвалидностью I, II и III групп; Дети с инвалидностью; Лица пожилого возраста от 60 лет; Многодетные семьи; Одинокие родители с несовершеннолетними детьми; Опекуны детей; Родные погибших; Семьи граждан, пропавших без вести; Родственники пленных; Граждане, которые пострадали из-за аварии на ЧАЭС.

Как подать заявку для участия в программе помощи

Как отмечается, внутренние переселенцы могут подать документы для получения ежеквартальной помощи в сумме 2 000 грн от благотворительного фонда "Global Empowerment Mission Ukraine", заполнив специальную форму.

"Просим заполнять форму только тем домохозяйствам, которые еще не подали заявление на получение этой помощи — это значительно уменьшит время обработки ответов", — говорится в сообщении.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что весной в Днепре также можно оформить помощь по проекту Агентства ООН по делам беженцев. Выплаты предусмотрены только нескольким уязвимым категориям лиц, в частности, тем, у кого есть инвалидность.

Еще Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить финансовую помощь от "Каритас Украины". В одном из украинских городов предоставляют компенсации на оплату коммунальных услуг.

Частые вопросы

Какую еще помощь могут получить переселенцы

Этой весной БФ "Право на защиту" также реализовывает программу поддержки внутренних переселенцев. В ее рамках помощь оказывают гражданам, проживающим в нескольких областях: Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Харьковской.

Проект "Консорциум Реагирования" предусматривает выплату 10 800 грн (по 3 600 грн в течение трех месяцев) уязвимым украинцам. В частности, средства предусмотрены для лиц с инвалидностью I-II группы, пожилым людям.

Когда есть угроза потери помощи от государства

Из-за тщательного контроля за выплатами для ВПЛ помощь на проживание могут прекратить в ряде случаев. Так, если соцорганы установят, что переселенцы не относятся к категории финансово уязвимых, выплаты будут отменены. В частности, это может произойти, если семья купила авто, которому менее пяти лет, квартиру, дом или земельный участок за более чем 100 000 грн.