Минимальная пенсия в Украине — кому выплачивают 5,2 тыс. грн в 2026 году

Женщина и мужчина преклонного возраста. Фото: Freepik

Украинское законодательство позволяет гражданам обратиться в Пенсионный фонд с заявлением об оформлении пенсии в связи с потерей кормильца. В 2026 году изменился минимально гарантированный размер соответствующей выплаты.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на нормы закона №1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Реклама

Читайте также:

Кто имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца

Согласно ст. 30 закона, право на пенсию в связи с потерей кормильца может возникнуть для тех членов семьи, которые были нетрудоспособными на момент смерти кормильца:

жены/мужа пенсионного возраста/имеющих инвалидность;

родителей в возрасте от 60 лет или с инвалидностью;

несовершеннолетних детей (до 18 лет)/детей с инвалидностью независимо от возраста.

Правила предусматривают, что каждый нетрудоспособный член семьи погибшего имеет право на пенсию в размере 50% от той выплаты, которую получал бы умерший по возрасту. Если количество лиц в семье от двух и более, то им полагается 100% выплаты умершего, разделенной поровну.

Выплата в связи с потерей кормильца может осуществляться до тех пор, пока гражданин остается нетрудоспособным. Пенсию назначают бессрочно для людей с инвалидностью и граждан старше 60 лет.

Минимальный размер выплаты и необходимые документы в 2026 году

Если умерший был военным, жене полагается от 30% до 70% денежного обеспечения, однако не менее двух прожиточных минимумов.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных составляет 2 595 грн, а значит, минимальная сумма выплаты — 5,19 тыс. грн.

Что касается гражданских, то минимальный размер пенсии не может быть ниже:

на одно нетрудоспособное лицо — 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на двоих нетрудоспособных лиц — 120% прожиточного минимума;

на трех нетрудоспособных лиц — 150% прожиточного минимума.

Нетрудоспособность должна подтверждаться медицинским заключением.

В частности, из документов необходимо будет предоставить следующие:

заявление типовой формы ПФУ;

паспорт и идентификационный код;

свидетельство о браке;

свидетельство о смерти;

справку о том, что лицо находилось на содержании.

Ранее мы сообщали, что гражданам 70, 75 или 80 лет предусмотрена ежемесячная возрастная надбавка от 300 грн. Однако ее могут предоставить не для всех, поскольку зависит от уровня пенсии.

Также писали, что в 2026 году изменится минимальная пенсия для граждан, которым более 65 лет. Она выросла, ведь повысилась минимальная зарплата, к которой привязана выплата.