Ощадбанк заблокирует карты некоторых клиентов с 1 января — как не потерять доступ к деньгам

Некоторые клиенты Ощадбанка попадут под блокировку карточных счетов уже с 1 января 2026 года. Чтобы не потерять доступ к деньгам, необходимо обратиться в ближайшее отделение финансового учреждения.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Кому заблокируют карту

Ощадбанк продлил действие карт, срок которых закончился начиная с февраля 2022 года, до 30 июня 2026 года. Но, как пояснил Наумов, это правило касается не всех.

Автоматическое продление не произойдет для платежных карт:

срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 — октября 2025 года (включительно) была осуществлена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;

срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было ни одной операции за последние 6 месяцев (события происходят одновременно).

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой — иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка.

Клиентам, чьи карты уже перевыпущены, для их получения необходимо обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.

Возможно ли открыть счет в Ощадбанке дистанционно

Чтобы получить новую карту, клиентам финансового учреждения не всегда нужно ехать в отделение. Личное присутствие требуется только в случае, если речь идет об открытии пенсионного, социального или зарплатного счета. Во всех остальных случаях это можно сделать онлайн.

Для более подробной консультации по открытию новых или уже имеющихся карт и счетов следует обратиться в контакт-центр Ощадбанка.

