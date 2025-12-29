Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Ощадбанк будет блокировать карты уже с 1 января — кого коснется

Ощадбанк будет блокировать карты уже с 1 января — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 06:01
Ощадбанк заблокирует карты некоторых клиентов с 1 января — как не потерять доступ к деньгам
Карточка Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты Ощадбанка попадут под блокировку карточных счетов уже с 1 января 2026 года. Чтобы не потерять доступ к деньгам, необходимо обратиться в ближайшее отделение финансового учреждения.

Об этом сообщил председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов.

Реклама
Читайте также:

Кому заблокируют карту

Ощадбанк продлил действие карт, срок которых закончился начиная с февраля 2022 года, до 30 июня 2026 года. Но, как пояснил Наумов, это правило касается не всех.

Автоматическое продление не произойдет для платежных карт:

  • срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым в течение сентября 2025 — октября 2025 года (включительно) была осуществлена одна или более операций с использованием карты (в т.ч. неуспешных) в кассе, банкомате или терминале любого украинского банка;
  • срок действия которых истек в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым остаток средств равен нулю, и не было ни одной операции за последние 6 месяцев (события происходят одновременно).

"Таким клиентам следует обратиться в банк за новой картой  иначе с 1 января 2026 года эти карты будут заблокированы", — подчеркнул председатель правления Ощадбанка.

Клиентам, чьи карты уже перевыпущены, для их получения необходимо обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.

Возможно ли открыть счет в Ощадбанке дистанционно

Чтобы получить новую карту, клиентам финансового учреждения не всегда нужно ехать в отделение. Личное присутствие требуется только в случае, если речь идет об открытии пенсионного, социального или зарплатного счета. Во всех остальных случаях это можно сделать онлайн.

Для более подробной консультации по открытию новых или уже имеющихся карт и счетов следует обратиться в контакт-центр Ощадбанка.

Ранее мы рассказывали, могут ли граждане, которые находятся за рубежом, открывать в Ощадбанке пенсионные счета в дистанционном режиме.

Также узнавайте, как перевести деньги с карты на карту Ощадбанка по номеру телефона.

Ощадбанк банки банковские карты блокирование Ощад24
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации