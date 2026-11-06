Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года организация UNHCR Ukraine (The UN Refugee Agency) открыла регистрацию в электронную очередь в пункты сбора данных для предоставления денежной помощи украинским семьям еще в ряде городов. Обратиться за выплатами могут те, кто оказался на грани бедности, в беззащитном положении из-за нехватки денег, работы или социальной поддержки во время войны.

О том, где открыта запись на выплаты, сообщает сайт Новини.LIVE.

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Кто сможет получить помощь от UNHCR в ноябре

Как сообщили в организации, осенью возможность регистрации в программе на оформление финансовой помощи от UNHCR возобновилась в ряде городов Черкасской области. В частности, заявки могут подавать жители, проживающие в городах:

Умань;

Звенигородка;

Калинополь;

Канев;

Чернобай.

Приглашаются к участию в программе переселенцы и беженцы со следующими сроками перемещения:

ВПЛ, выехавшие за последние 45 дней из-за угрозы жизни/обстрелов/принудительной эвакуации; Переселенцы, перемещенные от 46 дней до шести месяцев из-за войны; Беженцы и ВПЛ, вернувшиеся домой после перемещения по областям или из-за границы, при условии, что возвращение произошло в течение последнего года и не ранее чем три месяца назад.

Важные правила для получения помощи

По данным организации, для получения права на помощь могут применяться следующие критерии отбора:

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Доход не должен превышать 8 300 грн на одного человека в месяц;

Проживание вблизи линии фронта;

Неблагоприятные условия проживания;

Наличие категории уязвимости (пожилые люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и т. д.).

При этом украинцы смогут обратиться за помощью, даже если получали выплаты от других международных фондов или организаций, однако это было более трех месяцев назад.

Размер помощи и правила начисления

В рамках программы размер помощи составит 10 800 или 12 300 грн на каждого члена семьи. Соответствующие выплаты рассчитаны на три месяца. То есть семья из трех человек получит либо 32 400 грн, либо 36 900 грн одним траншем.

Средства поступят в виде денежного перевода на банковский счет (IBAN) главы домохозяйства.

Как записаться в очередь на получение помощи

Записаться в очередь на ближайшее время в вышеуказанных населенных пунктах можно, заполнив специальную электронную форму.

При заполнении формы необходимо выбрать только тот населенный пункт, куда граждане смогут лично приехать на прием.

После записи необходимо будет дождаться звонка сотрудников пункта сбора данных. Он поступит только тем, кто предварительно соответствует условиям и критериям программы.

"Вам по телефону сообщат о дне и времени, когда необходимо прийти на индивидуальный прием. Обратите внимание: после достижения максимального количества бенефициаров, чьи заявки мы сможем обработать в ближайшее время, соответствующий населенный пункт будет скрыт из списка", — добавили организаторы.

С собой необходимо иметь следующие документы:

Паспорт и идентификационный код;

Справку ВПЛ (или другой документ, подтверждающий перемещение);

Свидетельство о рождении детей.

Банковскую карту (номер счета IBAN);

Документы, подтверждающие инвалидность или опеку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что осенью в Днепропетровской области действует программа помощи при финансовой поддержке Howard G. Buffett Foundation. Выплаты предусмотрены для внутренних переселенцев. В частности, средства получат пенсионеры, пожилые люди, люди с инвалидностью I, II, III группы.

Также Новини.LIVE писали о том, что в ноябре в Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях открыта регистрация на программу ERC Ukraine по оказанию помощи хозяйствам, производящим мясную продукцию. Выплаты в размере от 12 780 грн смогут получить пожилые люди и лица с инвалидностью.