Пожилые люди. Фото: Freepik

В октябре 2026 года жители Львовской области могут обратиться к представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для получения многоцелевой денежной помощи. В рамках программы граждане с низкими доходами смогут оформить выплаты в размере от 3 600 грн на три месяца. В частности, помощь доступна для пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.

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При каких условиях можно получить помощь в октябре

Заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" во Львовской области могут подавать две категории граждан:

Беженцы, вернувшиеся из-за границы домой за последний год;

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые выехали за последние полгода или вернулись за год на свой адрес и проживают там не менее трех месяцев.

Основными критериями отбора для беженцев и переселенцев, которые переместились давно, также будут:

доход не должен превышать 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;

будут учитываться близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие факторов уязвимости.

Среди уязвимых категорий:

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пожилые люди;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи,

семьи с беременными женщинами.

Суммы финансовой помощи и куда обращаться

Представители УВКБ ООН обещают выплатить следующие суммы денежной помощи в зависимости от ситуации, в которой оказались заявители:

ВПЛ, переехавшие за последние 45 дней, получат помощь в размере 12 300 грн на одного человека; Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни в период от 46 дней до полугода, получат 12 300 грн; Беженцы, вернувшиеся в течение последних трех месяцев и не позднее чем год назад, получат 10 800 грн; Семьи, пострадавшие от обстрелов в течение последних 45 дней, получат 12 300 грн.

Граждане, проживающие во Львовской области, для регистрации должны заполнить специальную форму.

В перечень необходимых документов для регистрации входят:

паспорт (документ, удостоверяющий личность);

идентификационный код (для всех членов семьи при наличии);

действительный IBAN личного банковского счета;

документы, подтверждающие состав семьи и наличие критерия уязвимости.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.

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