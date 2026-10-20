Деньги от УВКБ: кто из пожилых людей получит 3 600 грн
В октябре 2026 года жители Львовской области могут обратиться к представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для получения многоцелевой денежной помощи. В рамках программы граждане с низкими доходами смогут оформить выплаты в размере от 3 600 грн на три месяца. В частности, помощь доступна для пенсионеров.
Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.
При каких условиях можно получить помощь в октябре
Заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" во Львовской области могут подавать две категории граждан:
- Беженцы, вернувшиеся из-за границы домой за последний год;
- Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые выехали за последние полгода или вернулись за год на свой адрес и проживают там не менее трех месяцев.
Основными критериями отбора для беженцев и переселенцев, которые переместились давно, также будут:
- доход не должен превышать 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;
- будут учитываться близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие факторов уязвимости.
Среди уязвимых категорий:
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи,
- семьи с беременными женщинами.
Суммы финансовой помощи и куда обращаться
Представители УВКБ ООН обещают выплатить следующие суммы денежной помощи в зависимости от ситуации, в которой оказались заявители:
- ВПЛ, переехавшие за последние 45 дней, получат помощь в размере 12 300 грн на одного человека;
- Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни в период от 46 дней до полугода, получат 12 300 грн;
- Беженцы, вернувшиеся в течение последних трех месяцев и не позднее чем год назад, получат 10 800 грн;
- Семьи, пострадавшие от обстрелов в течение последних 45 дней, получат 12 300 грн.
Граждане, проживающие во Львовской области, для регистрации должны заполнить специальную форму.
В перечень необходимых документов для регистрации входят:
- паспорт (документ, удостоверяющий личность);
- идентификационный код (для всех членов семьи при наличии);
- действительный IBAN личного банковского счета;
- документы, подтверждающие состав семьи и наличие критерия уязвимости.
"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.
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