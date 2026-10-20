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Главная Финансы Деньги от УВКБ: кто из пожилых людей получит 3 600 грн

Деньги от УВКБ: кто из пожилых людей получит 3 600 грн

Ua ru
20 октября 2026 08:00
Выплаты от УВКБ ООН: при каких условиях пенсионеры могут получить 3 600 грн в октябре Freepik
Пожилые люди. Фото: Freepik

В октябре 2026 года жители Львовской области могут обратиться к представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) для получения многоцелевой денежной помощи. В рамках программы граждане с низкими доходами смогут оформить выплаты в размере от 3 600 грн на три месяца. В частности, помощь доступна для пенсионеров.

Об этом сообщает пресс-центр УВКБ ООН, передают Новини.LIVE.

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При каких условиях можно получить помощь в октябре

Заявки на включение в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" во Львовской области могут подавать две категории граждан:

  • Беженцы, вернувшиеся из-за границы домой за последний год;
  • Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые выехали за последние полгода или вернулись за год на свой адрес и проживают там не менее трех месяцев.

Основными критериями отбора для беженцев и переселенцев, которые переместились давно, также будут:

  • доход не должен превышать 8 300 грн на одного члена семьи в месяц;
  • будут учитываться близость к линии фронта, условия проживания, состав семьи и наличие факторов уязвимости.

Среди уязвимых категорий:

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  • пожилые люди;
  • люди с инвалидностью;
  • многодетные семьи,
  • семьи с беременными женщинами.

Суммы финансовой помощи и куда обращаться

Представители УВКБ ООН обещают выплатить следующие суммы денежной помощи в зависимости от ситуации, в которой оказались заявители:

  1. ВПЛ, переехавшие за последние 45 дней, получат помощь в размере 12 300 грн на одного человека;
  2. Переселенцы, покинувшие свои дома из-за угрозы жизни в период от 46 дней до полугода, получат 12 300 грн;
  3. Беженцы, вернувшиеся в течение последних трех месяцев и не позднее чем год назад, получат 10 800 грн;
  4. Семьи, пострадавшие от обстрелов в течение последних 45 дней, получат 12 300 грн.

Граждане, проживающие во Львовской области, для регистрации должны заполнить специальную форму.

В перечень необходимых документов для регистрации входят:

  • паспорт (документ, удостоверяющий личность);
  • идентификационный код (для всех членов семьи при наличии);
  • действительный IBAN личного банковского счета;
  • документы, подтверждающие состав семьи и наличие критерия уязвимости.

"Окончательное решение о возможности регистрации принимается специалистом фонда после личного собеседования и проверки на соответствие всем критериям программы", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в четырех украинских областях действует программа поддержки сельского хозяйства. Она предусматривает предоставление грантов тем, кто пострадал от войны. Выплаты получат отдельные группы населения. Принять участие могут семьи с лицами с инвалидностью I–II группы и пенсионеры. Сумма помощи составит 32 500 грн.

Еще Новини.LIVE писали, что в Днепропетровской области можно получить денежную помощь в размере 2000 грн от БФ "Global Empowerment Mission Ukraine" (GEM). В рамках программы будет предоставлена помощь внутренне перемещенным лицам, в частности пенсионерам в возрасте от 60 лет и гражданам с инвалидностью I–III групп.

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Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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