Пожилая женщина с тростью. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года в четырех регионах Украины действует программа поддержки многодетных семей, а также домохозяйств, в которых проживают люди с инвалидностью. Речь идет об инициативе благотворительной религиозной организации Caritas Spes Lviv Archdiocese, которая предусматривает предоставление финансовых грантов для расширения экономических возможностей.

О том, кто и как может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

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Что предусматривает новая помощь для семей

По информации религиозной миссии "Каритас-Спес", речь идет о реализации нового проекта "Семья семье: индивидуальная поддержка". В его рамках две категории семей смогут получить финансовые гранты на предпринимательскую деятельность или открытие собственного дела.

"Если вы мечтаете начать собственное дело, развить уже существующий бизнес или хозяйство или освоить новую профессию, которая поможет вам в будущем иметь стабильный доход, — эта возможность для вас! Каритас-Спес Львовской архиепархии продолжает набор участников в проект", — говорится в сообщении.

География инициативы охватывает следующие регионы:

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Львовский;

Тернопольский;

Ивано-Франковский;

Черновицкий.

Она рассчитана на граждан, относящихся к одной из двух уязвимых категорий населения:

Многодетные семьи с тремя и более детьми;

Домохозяйства с лицами с инвалидностью.

Цель проекта — поддержка семей и лиц, пострадавших от негативных последствий войны, путем предоставления средств на восстановление источников дохода.

Какая поддержка предусмотрена в рамках проекта

Как отмечают в организации, каждое домохозяйство получит денежную помощь в размере 43 200 грн. Средства можно будет использовать на:

профессиональное обучение/переквалификацию;

сельскохозяйственные материалы/оборудование (семена, оборудование, животные);

запуск/развитие собственного дела.

Как зарегистрироваться в грантовой программе

Участие в проекте "Каритас-Спес Украина" возможно, если заявители ранее не получали аналогичной помощи от других организаций в Украине. Для этого необходимо внести личные данные в онлайн-форму и подать заявку на грант.

Регистрация продлится до 27 ноября, а срок реализации проекта — с сентября по декабрь текущего года.

Организаторы предупреждают, что количество мест и грантов ограничено, поэтому регистрация может быть закрыта после получения необходимого количества заявок.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ноябре UNHCR Ukraine открыла регистрацию на получение помощи в Черкасской области. Размер выплат составляет 10 800 или 12 300 грн. Поскольку они рассчитаны на каждого члена семьи на три месяца, семья из трех человек получит либо 32 400 грн, либо 36 900 грн.

Еще Новини.LIVE писали о том, что в ноябре домохозяйства получат помощь от "Каритас" на подготовку к зиме. Выплаты на обустройство сельскохозяйственных сооружений составят 15 000 грн. Они предусмотрены для переселенцев в Днепропетровской области.