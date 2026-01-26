Выплаты от Каритас до 32 тыс. грн — заявки принимают в трех областях

Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

До 31 января 2026 года в трех украинских областях граждане могут подать заявки на финансовые гранты до 32 тыс. грн. Выплаты предоставят на открытие и расширение бизнеса.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Где и кому доступны финансовые гранты до 32 тыс. грн

Как отмечается, на денежную помощь могут рассчитывать внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Согласно проекту "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" от "Каритас- Спес Львовской Архидиецезии", гражданам окажут финансовую помощь на ведение действующего бизнеса или прохождения переквалификации.

Соответствующая помощь призвана поднять показатели производства агропродукции / животноводства.

Участниками программы могут стать граждане при трех основных условиях:

Наличие официального статуса внутреннего переселенца; Отсутствие подобных выплат по другим программам поддержки в течение последнего года; Проживание в западных регионах.

Какие суммы помощи и правила регистрации

Суммы финансовых грантов в рамках программы помощи бизнесу, владельцами которого являются переселенцы, следующие:

для развития аграрного дела не более 32,4 тыс. грн (на приобретение семян, удобрений, корма, техники, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, на ветеринарную помощь и необходимые ремонты).

для поддержки бизнеса не выше 32,4 тыс. грн (на развитие торговли, улучшение услуг и ремонт).

Также можно получить грант на профессиональное обучение/переквалификацию в сумме 32,4 тыс. грн.

"Если Вы решите предоставить заявку с бюджетом более 32 400 грн, Каритас-Спес может отказать в рассмотрении Вашей заявки. Каритас-Спес Львовской Архидиецезии оценит соответствие Вашего бюджета для сельскохозяйственной деятельности, или другой деятельности, которой Вы планируете заниматься. На основе этой оценки Каритас-Спес Львовской Архидиецезии может решить предоставить меньшую сумму помощи, чем Вы запросили (с объяснением причины)", — говорится в сообщении.

Для предварительной регистрации в программе необходимо заполнить онлайн-анкету до 31 января 2026 года.

