Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гранты до 32 тыс. грн — где действует программа от Каритас

Гранты до 32 тыс. грн — где действует программа от Каритас

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 13:00
Выплаты от Каритас до 32 тыс. грн — заявки принимают в трех областях
Человек держит гривневые купюры. Фото: Новини.LIVE

До 31 января 2026 года в трех украинских областях граждане могут подать заявки на финансовые гранты до 32 тыс. грн. Выплаты предоставят на открытие и расширение бизнеса.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Реклама
Читайте также:

Где и кому доступны финансовые гранты до 32 тыс. грн

Как отмечается, на денежную помощь могут рассчитывать внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Согласно проекту "Семья Семье: Индивидуальная поддержка" от "Каритас- Спес Львовской Архидиецезии", гражданам окажут финансовую помощь на ведение действующего бизнеса или прохождения переквалификации.

Соответствующая помощь призвана поднять показатели производства агропродукции / животноводства.

Участниками программы могут стать граждане при трех основных условиях:

  1. Наличие официального статуса внутреннего переселенца;
  2. Отсутствие подобных выплат по другим программам поддержки в течение последнего года;
  3. Проживание в западных регионах.

Какие суммы помощи и правила регистрации

Суммы финансовых грантов в рамках программы помощи бизнесу, владельцами которого являются переселенцы, следующие:

  • для развития аграрного дела не более 32,4 тыс. грн (на приобретение семян, удобрений, корма, техники, скота, на птицеводство, садоводство, ягодоводство, на ветеринарную помощь и необходимые ремонты).
  • для поддержки бизнеса не выше 32,4 тыс. грн (на развитие торговли, улучшение услуг и ремонт).

Также можно получить грант на профессиональное обучение/переквалификацию в сумме 32,4 тыс. грн.

"Если Вы решите предоставить заявку с бюджетом более 32 400 грн, Каритас-Спес может отказать в рассмотрении Вашей заявки. Каритас-Спес Львовской Архидиецезии оценит соответствие Вашего бюджета для сельскохозяйственной деятельности, или другой деятельности, которой Вы планируете заниматься. На основе этой оценки Каритас-Спес Львовской Архидиецезии может решить предоставить меньшую сумму помощи, чем Вы запросили (с объяснением причины)", — говорится в сообщении.

Для предварительной регистрации в программе необходимо заполнить онлайн-анкету до 31 января 2026 года.

Ранее мы сообщали, что украинцы с инвалидностью могут получить от государства разовую помощь от 7 тыс. грн. Право на выплаты гарантируют тем, кто пострадал из-за взрывоопасных предметов.

Также мы рассказывали, что в Сумах действует программа, предусматривающая оказание поддержки пенсионерам Агентством ООН. Гражданам важно иметь категорию уязвимости.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации