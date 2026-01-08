Выплаты для пострадавших от войны — кто и где может получить 3 тыс. грн

Пострадавшим от войны выплатят 3 тыс. грн — кто в списке
Украинцам, которые получили ранения в результате боевых действий, пыток или незаконного содержания, потеряли родных или родственники пропали без вести предусмотрена денежная поддержка в размере 3 тыс. грн. Соответствующая программа Харьковской правозащитной группы и Датского института против пыток распространяется на громады Черниговской области.
Об этом говорится в материалах пресс-службы общественного союза Human Rights House Crimea.
Что надо знать о помощи от правозащитников
Как отмечается, предусмотрена комплексная помощь пострадавшим от военных преступлений. Право на нее предусмотрено исключительно для гражданских лиц, пострадавших из-за военного преступления лично или членов семьи гражданских пострадавших.
Среди видов помощи:
- Финансовая помощь — размер выплаты составляет 3 тыс. грн;
- Правовая поддержка — розыск пропавших без вести (сбор заявлений, подготовка для передачи в международные организации);
- Психологическая помощь гражданам, пострадавшим от военных действий.
Для денежной помощи гражданские лица должны подпадать под одну из категорий:
- получение ранения;
- убийство;
- пропажа без вести и плен;
- пытки/незаконное удержание.
В некоторых случаях, в частности, в случае пропажи без вести военнослужащего, право на психологическую и правовую помощь будут иметь родственники.
Как получить помощь пострадавшим
Граждане, которые подпадают под требования, должны заполнить специальную форму регистрации на прием в Харьковскую правозащитную группу для получения помощи в Черниговской области. Предоставление консультации возможно исключительно по предварительной записи.
Для получения психологической и правовой помощи доступен контактный номер телефона: 050 555 27 95.
Ранее мы писали, что украинцы с инвалидностью могут оформить помощь на оплату коммунуслуг. В одном из городов выплачивают до 700 грн.
Еще рассказывали, что в рамках проекта ОО "Fight For Right" уязвимые группы граждан могут получить 4 тыс. грн. Проект охватывает несколько регионов.
Читайте Новини.LIVE!