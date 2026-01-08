Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пострадавшим от войны выплатят 3 тыс. грн — кто в списке

Пострадавшим от войны выплатят 3 тыс. грн — кто в списке

Ua ru
Дата публикации 8 января 2026 13:00
Выплаты для пострадавших от войны — кто и где может получить 3 тыс. грн
Украинские граждане. Фото: Vladimir Prycek

Украинцам, которые получили ранения в результате боевых действий, пыток или незаконного содержания, потеряли родных или родственники пропали без вести предусмотрена денежная поддержка в размере 3 тыс. грн. Соответствующая программа Харьковской правозащитной группы и Датского института против пыток распространяется на громады Черниговской области.

Об этом говорится в материалах пресс-службы общественного союза Human Rights House Crimea.

Реклама
Читайте также:

Что надо знать о помощи от правозащитников

Как отмечается, предусмотрена комплексная помощь пострадавшим от военных преступлений. Право на нее предусмотрено исключительно для гражданских лиц, пострадавших из-за военного преступления лично или членов семьи гражданских пострадавших.

Среди видов помощи:

  1. Финансовая помощь — размер выплаты составляет 3 тыс. грн;
  2. Правовая поддержка — розыск пропавших без вести (сбор заявлений, подготовка для передачи в международные организации);
  3. Психологическая помощь гражданам, пострадавшим от военных действий.

Для денежной помощи гражданские лица должны подпадать под одну из категорий:

  • получение ранения;
  • убийство;
  • пропажа без вести и плен;
  • пытки/незаконное удержание.

В некоторых случаях, в частности, в случае пропажи без вести военнослужащего, право на психологическую и правовую помощь будут иметь родственники.

Как получить помощь пострадавшим

Граждане, которые подпадают под требования, должны заполнить специальную форму регистрации на прием в Харьковскую правозащитную группу для получения помощи в Черниговской области. Предоставление консультации возможно исключительно по предварительной записи.

допомога українцям
Скриншот формы для регистрации. Источник: DIGNITY

Для получения психологической и правовой помощи доступен контактный номер телефона: 050 555 27 95.

Ранее мы писали, что украинцы с инвалидностью могут оформить помощь на оплату коммунуслуг. В одном из городов выплачивают до 700 грн.

Еще рассказывали, что в рамках проекта ОО "Fight For Right" уязвимые группы граждан могут получить 4 тыс. грн. Проект охватывает несколько регионов.

выплаты финансовая помощь деньги помощь денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации