Выплаты для пострадавших от войны — кто и где может получить 3 тыс. грн

Украинцам, которые получили ранения в результате боевых действий, пыток или незаконного содержания, потеряли родных или родственники пропали без вести предусмотрена денежная поддержка в размере 3 тыс. грн. Соответствующая программа Харьковской правозащитной группы и Датского института против пыток распространяется на громады Черниговской области.

Об этом говорится в материалах пресс-службы общественного союза Human Rights House Crimea.

Что надо знать о помощи от правозащитников

Как отмечается, предусмотрена комплексная помощь пострадавшим от военных преступлений. Право на нее предусмотрено исключительно для гражданских лиц, пострадавших из-за военного преступления лично или членов семьи гражданских пострадавших.

Среди видов помощи:

Финансовая помощь — размер выплаты составляет 3 тыс. грн; Правовая поддержка — розыск пропавших без вести (сбор заявлений, подготовка для передачи в международные организации); Психологическая помощь гражданам, пострадавшим от военных действий.

Для денежной помощи гражданские лица должны подпадать под одну из категорий:

получение ранения;

убийство;

пропажа без вести и плен;

пытки/незаконное удержание.

В некоторых случаях, в частности, в случае пропажи без вести военнослужащего, право на психологическую и правовую помощь будут иметь родственники.

Как получить помощь пострадавшим

Граждане, которые подпадают под требования, должны заполнить специальную форму регистрации на прием в Харьковскую правозащитную группу для получения помощи в Черниговской области. Предоставление консультации возможно исключительно по предварительной записи.

Скриншот формы для регистрации. Источник: DIGNITY

Для получения психологической и правовой помощи доступен контактный номер телефона: 050 555 27 95.

