Выплаты от УВКБ ООН — как и где получить тем, кому больше 55 лет

Женщины пожилого возраста. Фото: Новини.LIVE

29 января 2026 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) предоставит денежную помощь жителям еще одного из украинских городов, которых коснулась война. Выплаты предусмотрены исключительно уязвимым слоям населения, в частности, тем, кому более 55 лет.

Об этом анонсировал пресс-центр представительства в Telegram.

Кому предоставлено право на финпомощь от УВКБ ООН

Оформление выплат станет доступным от УВКБ ООН для жителей города Ромны Сумской области. Согласно правилам, денежная помощь предусмотрена для двух основных групп людей, жизнь которых существенно изменилась с началом войны. Речь идет о внутренних переселенцах, которые имеют соответствующий официальный статус, полученный в течение полугода, и беженцах, которые вернулись домой из-за границы.

Среди других условий права на выплаты:

граждане не получали подобных выплат от организаций за предыдущие три месяца;

доход не превышает 6,3 тыс. грн на человека.

Кроме того, гражданам необходимо принадлежать к одной из следующих категорий:

Семьи, где есть только мать/отец, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет/или имеют граждан на содержании, возраст которых превышает 55 лет; Граждане, которым более 55 лет, и они сами ведут хозяйство; Одинокие люди от 55 лет, которые занимаются воспитанием малолетних детей; Домохозяйства с лицами с инвалидностью/сложными болезнями.

Как подать заявку в программе помощи в Ромнах

По информации организаторов, получить помощь от УВКБ ООН жители Ромнов смогут в четверг, 29 января, позвонив по специальному номеру, который работает в период пн-пт с 9:00 до 16:00: 063 182 68 38.

"Четверг, 29 января 2026 года, г. Ромны (Роменская ТГ). По предварительной записи. Адрес приема: ул.Соборная,13 (укрытие возле ЦНАПа)", — сообщили в представительстве.

Заявители получат по 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн/мес. для каждого в домохозяйстве на три месяца). Средства будут перечислены на банковский счет.

