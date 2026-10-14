Выплаты для ВПЛ: где Каритас предоставит средства для оплаты аренды жилья

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Представительство "Каритас Украины" открыло регистрацию на проект Emergency Appeal 2026–2027 в городе Тернополь. Он предусматривает оказание финансовой помощи для оплаты аренды жилья на длительный срок уязвимым категориям граждан из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

О том, кто может претендовать на получение выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Подробнее о помощи в оплате аренды от Каритас

Как отмечают в организации, помощь предусмотрена для внутренне перемещенных лиц, получивших официальный статус в 2026 году. Инициатива направлена не только на временную поддержку граждан в оплате аренды, но и на стабилизацию и постепенное восстановление экономической самостоятельности.

Согласно условиям программы, для участия семьям необходимо иметь:

договор аренды жилья, заключенный между владельцем жилья и главой домохозяйства;

документ от собственника, подтверждающий право собственности на жилье.

Обратиться за выплатами граждане смогут при следующих условиях:

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иметь статус ВПЛ, полученный в этом году;

среднемесячный размер дохода не превышает 8 400 грн на каждого;

одинокие матери/отцы/опекуны детей до 18 лет;

беременные женщины или кормящие матери, имеющие ребенка до трех лет;

люди с серьезными или хроническими заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения;

люди с инвалидностью I, II, III группы/инвалидностью с детства;

многодетные семьи, в которых трое и более несовершеннолетних детей;

семьи без постоянных доходов;

лица, пострадавшие от насилия;

граждане, лишившиеся жилья в результате боевых действий;

лица из числа детей-сирот/детей, лишенных родительской опеки;

семьи пропавших без вести;

Важные нюансы программы поддержки

Преимуществом при получении права на долгосрочную финансовую поддержку станет готовность домохозяйства в дальнейшем самостоятельно оплачивать жилье, в частности благодаря:

трудоустройству;

переобучению и профессиональному развитию;

участию в программах бизнес-грантов;

получению агрогрантов и поддержки самозанятости;

другим доступным возможностям для повышения доходов.

Как подать заявку на участие в программе

Граждане, желающие принять участие в проекте Emergency Appeal 2026–2027 от представительства "Каритас Украины" в городе Тернополь, должны заполнить специальную анкету.

В то же время заполнение регистрационной формы еще не гарантирует автоматического получения помощи, ведь заявки будут рассматриваться в соответствии с критериями программы и после оценки жизненных обстоятельств.

Наличие статуса переселенца, полученного в 2026 году, и договора аренды жилья являются основными условиями участия.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в 12 областях Украины есть возможность зарегистрироваться в программе по предоставлению грантов. Ее реализуют при финансовой поддержке Великобритании. Денежную помощь можно получить на предпринимательскую деятельность во время войны. Максимальная сумма составит 5 000 долларов.

Также Новини.LIVE сообщали, что организация Helvetas Swiss Intercooperation оказывает помощь в четырех регионах. Программа поддерживает граждан, желающих создать или расширить бизнес, а также переселенцев и беженцев, вернувшихся домой. Максимальная сумма помощи составляет 139 100 грн.