Гривневые купюры в руке. Фото: Новини.LIVE

В октябре 2026 года Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP/ВПП ООН) реализует в одном из украинских городов программу поддержки для некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она предусматривает предоставление гражданам из уязвимых групп продуктовых наборов и денежных выплат в размере 900 грн.



О том, где и на каких условиях можно получить соответствующую поддержку, рассказывают Новини.LIVE.

Где можно получить помощь от WFP

Речь идет об одном из направлений Всемирной продовольственной программы ООН — гуманитарной организации, которая спасает жизни людей в чрезвычайных ситуациях и оказывает продовольственную помощь. Осенью ею смогут воспользоваться украинские семьи, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть свои дома в городе Краматорске Донецкой области и переехать в Кременчуг.

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"Жителей Краматорска и краматорцев-ВПЛ в Кременчуге и регионе приглашают заполнить формы для получения гуманитарной помощи", — сообщил Краматорский городской совет.

Городская громада при поддержке ВПП ООН предоставит продовольственную помощь жителям ряда старостинских округов и всех районов города Краматорска.

Что предусматривает международная помощь

Как отмечается, жители Краматорска, остающиеся в городе, получат гуманитарную помощь от Всемирной продовольственной программы в виде продуктовых наборов и денежной помощи в размере 900 грн.

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Предполагается, что продуктовые наборы помогут семьям обеспечить необходимый запас продуктов и немного облегчат повседневные заботы. Особенно важна соответствующая поддержка для:

пожилых людей;

семей с детьми;

тех, у кого ограниченные возможности самостоятельно обеспечивать себя необходимым.

Как подать заявки на выплаты и гумпомощь

По данным горсовета, жители Краматорска, остающиеся в городе, должны заполнить специальные анкеты. Они различаются в зависимости от того, идет ли речь о семьях с детьми или о домохозяйствах без детей.

Жителям города, получившим статус внутреннего переселенца в Кременчуге или близлежащих громадах, также необходимо заполнить отдельные формы предварительной регистрации. Речь идет об:

Анкете для внутренне перемещенных лиц из Краматорска в Кременчуге и прилегающих населенных пунктах (семьи с детьми);

Анкете для переселенцев лиц из Краматорска в Кременчуге и близлежащих районах (семьи без детей).

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine предоставит жителям Полтавской области финансовую помощь на трехмесячный период. Регистрацию открыли в ряде населенных пунктов для уязвимых категорий населения, в частности пожилых людей. Пенсионеры получат помощь в размере 4 100 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях можно получить помощь на поддержку сельского хозяйства. В рамках программы выплаты будут предоставлены домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Гранты доступны отдельным группам населения. Сумма финансовой помощи составит 32 500 грн.