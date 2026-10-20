Помощь от WFP: кому из украинцев гарантируют 900 грн
В октябре 2026 года Всемирная продовольственная программа (World Food Programme, WFP/ВПП ООН) реализует в одном из украинских городов программу поддержки для некоторых внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Она предусматривает предоставление гражданам из уязвимых групп продуктовых наборов и денежных выплат в размере 900 грн.
О том, где и на каких условиях можно получить соответствующую поддержку, рассказывают Новини.LIVE.
Где можно получить помощь от WFP
Речь идет об одном из направлений Всемирной продовольственной программы ООН — гуманитарной организации, которая спасает жизни людей в чрезвычайных ситуациях и оказывает продовольственную помощь. Осенью ею смогут воспользоваться украинские семьи, пострадавшие от войны и вынужденные покинуть свои дома в городе Краматорске Донецкой области и переехать в Кременчуг.
"Жителей Краматорска и краматорцев-ВПЛ в Кременчуге и регионе приглашают заполнить формы для получения гуманитарной помощи", — сообщил Краматорский городской совет.
Городская громада при поддержке ВПП ООН предоставит продовольственную помощь жителям ряда старостинских округов и всех районов города Краматорска.
Что предусматривает международная помощь
Как отмечается, жители Краматорска, остающиеся в городе, получат гуманитарную помощь от Всемирной продовольственной программы в виде продуктовых наборов и денежной помощи в размере 900 грн.
Предполагается, что продуктовые наборы помогут семьям обеспечить необходимый запас продуктов и немного облегчат повседневные заботы. Особенно важна соответствующая поддержка для:
- пожилых людей;
- семей с детьми;
- тех, у кого ограниченные возможности самостоятельно обеспечивать себя необходимым.
Как подать заявки на выплаты и гумпомощь
По данным горсовета, жители Краматорска, остающиеся в городе, должны заполнить специальные анкеты. Они различаются в зависимости от того, идет ли речь о семьях с детьми или о домохозяйствах без детей.
Жителям города, получившим статус внутреннего переселенца в Кременчуге или близлежащих громадах, также необходимо заполнить отдельные формы предварительной регистрации. Речь идет об:
- Анкете для внутренне перемещенных лиц из Краматорска в Кременчуге и прилегающих населенных пунктах (семьи с детьми);
- Анкете для переселенцев лиц из Краматорска в Кременчуге и близлежащих районах (семьи без детей).
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в октябре UNHCR Ukraine предоставит жителям Полтавской области финансовую помощь на трехмесячный период. Регистрацию открыли в ряде населенных пунктов для уязвимых категорий населения, в частности пожилых людей. Пенсионеры получат помощь в размере 4 100 грн.
Также Новини.LIVE писали о том, что осенью в четырех областях можно получить помощь на поддержку сельского хозяйства. В рамках программы выплаты будут предоставлены домохозяйствам, пострадавшим из-за войны. Гранты доступны отдельным группам населения. Сумма финансовой помощи составит 32 500 грн.