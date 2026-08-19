Пенсия в 60 лет с полным стажем при зарплате 18 000 грн: какая будет сумма

Пожилая женщина. Фото: Новини.LIVE

Украинцы до выхода на "заслуженный отдых" могут узнать ориентировочный размер пенсионных выплат. Для этого необходимо иметь точные данные об официальной заработной плате, которую человек получал в период трудовой деятельности, а также о длительности страхового стажа. В частности, известно, какая будет сумма пенсии по возрасту при доходе в 18 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По каким правилам назначают пенсию в Украине

По информации ПФУ, сумма пенсионных выплат для каждого гражданина определяется по общей формуле на основе индивидуальных данных:

Пенсия = ЗП × КЗ × КС, где ЗП — средняя зарплата за последние три года перед назначением пенсии (17 480 грн в 2026 году), КЗ — индивидуальный коэффициент заработной платы, КС — коэффициент страхового стажа.

Что касается страхового стажа, то в 2026 году пенсию по возрасту назначают исключительно при следующих условиях:

Достижение 60 лет — необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;

Достижение 63 лет — требуется минимум 23 года стажа;

Достижение 65 лет — достаточно иметь 15 лет стажа.

Учитывая это, окончательная выплата будет зависеть от даты выхода на пенсию, продолжительности стажа и официального дохода на протяжении трудовой деятельности.

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Для граждан создан пенсионный калькулятор, благодаря которому каждый может сориентироваться, какая будет ожидаемая сумма будущей пенсии. Для этого необходимо точно узнать три вышеуказанных личных показателя: возраст, страховой стаж и зарплату.

В частности, если официальный доход женщины, выходящей на пенсию по возрасту на общих основаниях в 60 лет при наличии полного стажа в 33 года, составляет 18 000 грн, то пенсия будет равна 6 560 грн.

Расчет суммы пенсии. Источник: cost.ua/pension

Такова будет ориентировочная базовая сумма, которая в итоге может увеличиться за счет права на различные надбавки в зависимости от обстоятельств.

Актуальные пенсии украинцев в 2026 году

Ранее Пенсионный фонд обнародовал данные о численности пенсионеров и суммах выплат по состоянию на начало июля этого года.

Согласно этим данным, пенсионное обеспечение в стране сейчас получают 10 млн граждан, из которых 2,8 млн пожилых людей продолжают работать. В среднем размер пенсии составляет 7 272 грн, а у работающих пенсионеров — 7 994 грн.

Украинцы получают пенсии в следующих размерах:

До 3 000 грн — 3,37% пенсионеров (в 2025 году было 3,71%).

От 3 001 до 4 000 грн — 24,04% вместо 31,95% год назад.

От 4 001 до 5 000 грн — доля сократилась до 17,23% с 20,48%.

От 5 001 до 10 000 грн — доля выросла с 29,05% до 36,52%.

Свыше 10 000 грн — количество получателей самых высоких пенсий увеличилось с 14,81% до 18,84%.

Такая динамика свидетельствует о переходе значительной части пенсионеров, получающих выплаты в диапазоне 3 000–5 000 грн, в категории с более высокими суммами, что продиктовано индексациями и перерасчетами.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ПФУ должен пересмотреть выплаты работающим пенсионерам. Речь идет об индивидуальном пересчете сумм, который начинается с 1 апреля. В частности, его проводят, если после назначения пенсии/предыдущего пересчета граждане накопили не менее 24 месяцев страхового стажа.

Еще Новини.LIVE писали, что в 2026 году власти предоставят усиленную финансовую поддержку некоторым пожилым гражданам. Речь идет о тех, кто в прошлом пострадал из-за коммунистического режима. Таким лицам сейчас выплачивают ежемесячную фиксированную надбавку в размере около 5 700 грн. Соответствующая сумма предусмотрена отдельно от базового размера пенсии.