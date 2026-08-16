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Главная Финансы Пенсионные доплаты: кто из украинцев имеет право на 5 700 грн

Пенсионные доплаты: кто из украинцев имеет право на 5 700 грн

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 06:10
Пенсии в Украине: кто имеет право на доплату в размере 5 700 грн в 2026 году
Пожилая женщина, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В 2026 году украинское государство оказывает усиленную финансовую поддержку пожилым гражданам, которые в прошлом пострадали от действий коммунистического режима. Речь идет о начислении ежемесячной фиксированной надбавки к базовому уровню пенсии, составляющей около 5 700 грн.

О том, при каких условиях гарантируются соответствующие доплаты, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто имеет право на доплату к пенсии в размере 5 700 грн в 2026 году

Право на доплату предусмотрено законом № 3113-ІХ "О внесении изменений в законы Украины "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов" и "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" в отношении борцов за независимость Украины в XX веке и некоторых других лиц", принятым парламентом в 2023 году.

Дополнительные суммы средств предоставляются гражданам, которые в прошлом пострадали от репрессий в советское время. А именно:

  1. Были официально реабилитированы;
  2. Участвовали в борьбе за независимость страны в XX веке;
  3. Были незаконно заключены в тюрьму, принудительно направлены в психиатрические учреждения/лишены свободы по политическим мотивам.

В положениях закона предусмотрено, что соответствующая надбавка является проявлением уважения и благодарности государства за вклад таких категорий граждан в развитие украинской государственности.

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Размер пенсионной помощи и порядок оформления в 2026 году

Несколько лет назад, когда был принят закон, размер ежемесячной доплаты для борцов за независимость Украины в ХХ веке был установлен на уровне 4 200 грн. Сумма надбавки является фиксированной, однако предусмотрена ежегодная индексация с 1 марта каждого года.

С тех пор благодаря ежегодному пересмотру выплат сумма существенно выросла. В 2026 году показатель достиг 5 667 грн.

Соответствующая сумма добавляется к базовому размеру пенсии. Она не влияет на какие-либо социальные льготы или виды материальной помощи.

Для получения выплаты необходимо обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту жительства/получения пенсии.

Граждане должны подать заявление и документы, подтверждающие статус реабилитированного лица или участника освободительного движения.

ПФУ должен назначить дополнительную финансовую выплату с даты обращения или с момента приобретения права на нее, однако не позднее, чем через год после этого.

Если у гражданина есть право на несколько видов доплат в соответствии с законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то он сможет выбрать только одну, более выгодную.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие правила действуют при оформлении пенсии государственным служащим в 2026 году. Если пенсия по возрасту для обычных граждан не превышает 30% от дохода, то для работников госорганов сумма может быть выше. В ПФУ пояснили, в каком размере назначается пенсия от зарплаты.

Еще Новини.LIVE писали, что в августе ПФУ начисляет к пенсиям различные доплаты, надбавки и дополнительные суммы помощи. В частности, гражданам предоставляются дополнительные денежные выплаты от 150 грн до 3 100 грн. Предполагается, что на самые высокие суммы смогут рассчитывать те, кто имеет право на единовременную помощь, приуроченную ко Дню Независимости.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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