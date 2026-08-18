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Главная Финансы Труд на пенсии: при каких условиях украинцам пересмотрят выплаты

Труд на пенсии: при каких условиях украинцам пересмотрят выплаты

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 06:10
Пенсии работающих пожилых людей пересмотрят: что важно знать
Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) намерен пересмотреть пенсионные выплаты примерно для трех миллионов граждан. Речь идет о пожилых людях, которые, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают официально работать и накапливать дополнительный страховой стаж.

О том, кому повысят выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Когда пересматривают пенсии работающих пенсионеров

По информации ПФУ, для работающих пенсионеров дальнейший труд может иметь сразу две выгоды:

  • получение заработной платы в дополнение к пенсии;
  • пересмотр выплат с учетом приобретенных во время работы месяцев страхового стажа.

Для такой категории граждан предусмотрен индивидуальный перерасчет выплат, который проводится с 1 апреля, а выплачивается в июне сразу за два предыдущих месяца в связи с особенностями подачи отчетности.

Перерасчет может производиться при соблюдении определенных правил. В частности, его могут провести:

Читайте также:
  1. Если после назначения пенсии или предыдущего перерасчета гражданин накопил не менее 24 месяцев стажа;
  2. Если после назначения пенсии/предыдущего перерасчета прошло два года (даже если за это время накоплено менее 24 месяцев стажа).

В то же время, если у человека накопится достаточно стажа, он сможет лично обратиться в Пенсионный фонд для перерасчета до истечения вышеуказанного срока.

Какие нюансы не дают права на перерасчет пенсии

Пересмотр пенсионных выплат возможен, если человек будет работать на официальной работе и продолжит накапливать стаж. Все периоды такой деятельности, за которые уплачивались страховые взносы, попадут в систему учета и будут учтены для перерасчета. Однако неофициальная работа не даст права на увеличение выплат.

Также не каждая новая заработная плата может автоматически увеличить пенсию при перерасчете. В частности, если гражданин после выхода на пенсию работал официально, но имел доход ниже того, который был учтен при назначении пенсии, то учтение такого заработка может не дать положительного результата. В таких условиях в первую очередь будет учитываться дополнительный стаж. Если же новый доход будет способствовать увеличению выплаты, то его могут учесть при перерасчете.

Кроме того, в большинстве случаев для пересмотра выплат пенсионеру не нужно самостоятельно подавать документы, ведь механизм перерасчета автоматизирован. ПФУ получит необходимые данные о страховом стаже и заработке из государственных информационных систем.

В частности, в этом году фонд пересмотрел выплаты для 2,8 млн работающих пенсионеров. В среднем эта категория граждан получает пенсию в размере 7 904 грн.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кто в Украине имеет право на пенсию в размере 50% от заработной платы. По данным Пенсионного фонда, во время войны повышенные пенсии предоставляются родственникам военных, пропавших без вести при защите Украины от агрессии России. Таких граждан приравнивают к родственникам погибших, поэтому они имеют право на часть денежного довольствия военнослужащего. Усиленную государственную поддержку могут предоставлять разным членам семьи военнослужащего в разном размере.

Еще Новини.LIVE писали, что летом граждане смогут оформить возрастные компенсации. Такая возможность доступна для трех категорий пожилых людей. Согласно закону, им дополнительно начислят до почти 600 грн к базовому уровню пенсионной выплаты. Такое право предоставляется, если сумма пенсии вместе со всеми доплатами не превышает 10 000 грн.

выплаты пенсии работа ПФУ деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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