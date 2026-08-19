Пенсія у 60 років з повним стажем за зарплати 18 000 грн: яка буде сума

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

Українці до виходу на "заслужений відпочинок" можуть дізнатися орієнтовний розмір пенсійної виплати. Для цього необхідно мати точні дані щодо офіційної заробітної плати, яку людина отримувала під час трудової діяльності та обсяг страхового стажу. Зокрема, відомо, яка буде сума пенсії за віком за умови доходу у 18 000 грн.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

За якими правилами призначають пенсію в Україні

За інформацією ПФУ, суму пенсійних виплат для кожного громадянина визначають за загальною формулою на основі індивідуальних даних:

Пенсія = ЗП × КЗ × КС, де ЗП — середня зарплата за останні три роки перед призначенням пенсії (17 480 грн у 2026 році), КЗ — індивідуальний коефіцієнт своєї зарплати, КС — коефіцієнт страхового стажу.

Щодо страхового стажу, то у 2026 році пенсію за віком призначають виключно за таких умов:

Досягнення 60 років — треба мати щонайменше 33 роки страхового стажу;

Досягнення 63 років — потрібний мінімум від 23 років стажу;

Досягнення 65 років — достатньо мати 15 років стажу.

З огляду на це, кінцева виплата буде залежати від дати виходу на відпочинок, обсягу стажу та офіційного прибутку упродовж кар'єри.

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Для громадян створили пенсійний калькулятор, завдяки якому кожен може зорієнтуватися, яка очікується сума майбутньої пенсії. Для цього необхідно точно дізнатися три вищевказані власні показники: щодо віку, страхового стажу та зарплати.

Зокрема, якщо офіційний дохід жінки, яка виходить пенсію за віком на загальних підставах у 60 років за наявності повного стажу у 33 роки, становить 18 000 грн, то пенсія буде дорівнювати 6 560 грн.

Підрахунок суми пенсії. Джерело: cost.ua/pension

Такою буде орієнтовна базова сума, яка може у підсумку зрости за рахунок права на різноманітні надбавки залежно від обставин.

Актуальні пенсії українців у 2026 році

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності пенсіонерів та сум виплат станом на початок липня цього року.

Згідно з ними, пенсійне забезпечення в країні зараз отримують 10 млн громадян, з яких 2,8 млн осіб похилого віку продовжують працювати. У середньому розмір пенсії становить 7 272 грн, а працюючих пенсіонерів — 7 994 грн.

Українці отримують такі розміри пенсій:

До 3 000 грн — 3,37% пенсіонерів (у 2025 році було 3,71%).

Від 3 001 до 4 000 грн — 24,04% замість 31,95% рік тому.

Від 4 001 до 5 000 грн — кількість зменшилася до 17,23% з 20,48%.

Від 5 001 до 10 000 грн — частка зросла з 29,05% до 36,52%.

Понад 10 000 грн — кількість отримувачів найбільших пенсій підвищилася з 14,81% до 18,84%.

Така динаміка говорить про зміщення значної частки пенсіонерів, які отримують виплати у діапазоні 3 000−5 000 грн до категорій більших сум, що продиктовано індексаціями та перерахунками.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що працюючим пенсіонерам ПФУ має переглянути виплати. Йдеться про індивідуальний перерахунок сум, що відбувається з 1 квітня. Зокрема, його проводять, якщо після призначення пенсії/попереднього перерахунку громадяни набули щонайменше 24 місяці страхового стажу.

Ще Новини.LIVE писали, що у 2026 році влада надає посилену фінпідтримку деяким громадянам похилого віку. Йдеться про тих, хто в минулому постраждав через комуністичний режим. Таким особам зараз виплачують щомісячну фіксовану надбавку у близько 5 700 грн. Відповідна сума передбачена окремо до базового розміру пенсії.