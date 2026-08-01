Пенсии в Украине: полный перечень надбавок и доплат от 150 грн до 3 100 грн в августе

Пожилая женщина, деньги в кошельке. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинское законодательство предусматривает выплату к пенсиям ряда различных доплат, надбавок и повышений в зависимости от обстоятельств и статуса. Всего насчитывается около 10 соответствующих выплат, которые Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может начислить гражданам в августе 2026 года.

О том, какие дополнительные выплаты могут поступить, рассказывают Новини.LIVE.

Какие доплаты и надбавки к пенсиям гарантируют в августе

Назначение дополнительных выплат к основному размеру пенсии осуществляется в соответствии с отдельными законами. Некоторые надбавки ПФУ должен начислять автоматически, а для получения других пенсионер должен лично обратиться в фонд с заявлением о назначении.

Возрастные надбавки

В частности, предусмотрены надбавки по возрасту, которые Пенсионный фонд назначает самостоятельно. В 70 лет пенсионерам доплачивают 300 грн, в 75 — до 456 грн, в 80 — до 570 грн. Однако такие выплаты не суммируются, а начисляется разница при достижении каждого возрастного порога. При этом общий размер пенсии не должен превышать сумму в 10 340 грн.

Доначисления для 65-летних

Также государством предоставляются гарантированные минимумы. Если у гражданина в 65 лет пенсия со всеми доплатами меньше 4 213 грн, то предусмотрено автоматическое предоставление средств до этой суммы. Однако необходимо соблюсти несколько условий: полный страховой стаж (30 лет для женщин/35 для мужчин), отсутствие работы.

Читайте также:

Надбавка на уход

Гражданам, которым более 80 лет и которые проживают самостоятельно, предоставляется надбавка "на уход". Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума (1038 грн в месяц в 2026 году).

Дополнительную сумму назначают людям, нуждающимся в посторонней помощи, в частности лицам с группами инвалидности, не получающим такой вид пенсии. Для этого необходимо иметь медицинское заключение и лично обратиться в ПФУ за назначением.

Доплата за содержание

Также государством гарантировано предоставление доплаты для неработающих пенсионеров, содержащих родственников. Если речь идет о дедушке или бабушке, которые ухаживают за внуками до 18 лет, или о взрослом человеке с инвалидностью, то назначается надбавка в размере 150 грн на каждого ребенка.

Если речь идет о военных пенсионерах, содержащих таких родственников, то размер надбавки составит 50% прожиточного минимума (сумма в 2026 году — 1 297 грн) на каждого нетрудоспособного. Главным условием для получения выплаты является отсутствие работы.

Доплата для доноров

Граждане, имеющие статус "Почетного донора Украины" или "Почетного донора СССР", получают надбавку в размере 10% прожиточного минимума (в 2026 году — 259 грн в месяц). Однако в этом году доплату для новых доноров отменили, в августе ее начислят тем, кто оформил такую выплату ранее.

Единовременные доплаты для пенсионеров до 24 августа

Кроме того, в августе ожидается выплата в рамках постановления правительства разовых выплат, приуроченных ко Дню Независимости Украины, в соответствии с законами "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Сумму в размере 450 грн получат участники войны и бывшие узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан, подпольщики, другие участники противостояния национал-социалистическому режиму в тылу.

Доплату в размере 650 грн получат члены семей погибших/умерших ветеранов войны и защитников Украины, отдельные категории вдов и вдовцов.

Помощь в размере 1 000 грн получат пенсионеры, имеющие следующие статусы: участника боевых действий, пострадавшего участника Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних узников концентрационных лагерей, гетто, мест принудительного содержания, бывших детей родителей, родившихся в местах принудительного содержания.

Выплаты от 2 700 до 3 100 грн получат пенсионеры с инвалидностью, связанной с войной, и бывшие малолетние (до 14 лет) узники концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, если инвалидность наступила вследствие общих заболеваний, производственной травмы и других причин. А именно:

для первой группы — 3 100 грн;

для второй группы — 2 900 грн;

для третьей группы — 2 700 грн.

Единовременную выплату в размере 3 100 грн предоставят гражданам, имеющим особые заслуги перед родиной.

Еще Новини.LIVE сообщали, что юристы объяснили, почему иногда граждане получают минимальную сумму пенсии вместо заслуженной. Существуют ситуации, когда нет возможности подтвердить стаж, что в итоге сказывается на размере пенсии. В таком случае рекомендуется обращаться в суд для перерасчета.

Также Новини.LIVE писали, что в ПФУ уточнили правила зачисления стажа для оформления пенсии при различных обстоятельствах. Гражданам обнародовали список документов, которые позволят подтвердить страховой стаж безработным, студентам и военнослужащим. Также в фонде объяснили гражданам, в чем разница между страховым и трудовым стажем.