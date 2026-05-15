Главная Финансы Переводы от 1 000 грн в "Ощад24/7": какие проблемы имеют клиенты

Переводы от 1 000 грн в "Ощад24/7": какие проблемы имеют клиенты

Дата публикации 15 мая 2026 06:01
Жесткие правила Ощадбанка сделали невозможными переводы в приложении: кого коснулось
Смартфон в руках, банк. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В мае 2026 года в госфинучреждении "Ощадбанк" действуют жесткие ограничения на осуществление финансовых операций для усиленной безопасности. Из-за особенностей подтверждения переводов в приложении "Ощад24/7" некоторые клиенты лишены возможности отправлять средства.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на сообщение банка в соцсети Facebook.

Какие проблемы с лимитами на переводы в Ощадбанке

Согласно сообщению одной из клиенток госфинучреждения, в банке существенно подкорректировали правила на осуществление денежных переводов, что сделало невозможным вообще соответствующие операции. Речь идет о лимитах, установленных на переводы через мобильное приложение и официальный портал "Ощад24/7".

Чтобы осуществить перевод, необходимо не превысить введенный лимит. Если сумма выше, то это требует дополнительного подтверждения путем отправки смс-сообщения владельцу карты на финансовый номер телефона, к которому он привязан.

В случае пополнения счета через "Мобильный Ощад" без подтверждения допускается сумма, не превышающая 1 000 грн. В то же время, для большего объема средств клиент должен вести соответствующий код.

Однако проблема заключается в том, что не везде по Украине есть хорошее сотовое покрытие, особенно это касается клиентов, находящихся в прифронтовых регионах и в "горячих точках", где есть только интернет-связь.

"Верните возможность подтверждения операций отпечатком, многим ваши смс-подтверждения не доходят. Или присылайте их на телеграмм", — говорится в обращении.

Зачем Ощадбанк ввел лимиты и другие детали

В течение последних нескольких лет наблюдался всплеск мошеннической активности. В связи с этим Ощадбанк ввел лимит с подтверждением перевода через SMS-сообщение на финансовый номер телефона отправителя, начиная со 100 грн. Однако впоследствии пересмотрел уровень ограничения и поднял "потолок" до 1 000 грн. До этого подтверждать переводы можно было несколькими каналами.

Там отметили, что это является одной из многих мер для обеспечения безопасности средств граждан от противоправных списаний.

В банке пояснили, что действие соответствующих ограничений утверждено в нормах постановления №58 Национального банка Украины (НБУ) "Об утверждении положения об аутентификации и применении усиленной аутентификации на платежном рынке".

Осуществлять переводы в "Ощад 24/7" между картами можно в дальнейшем без изменений. В частности, чтобы сделать отправление на карту банка, необходимо:

  • зайти в меню и выбрать "Переводы";
  • перейти в раздел "Переводы между картами";
  • указать необходимый тип перевода;
  • выбрать карту, куда должен быть выполнен перевод;
  • указать номер карты получателя/отсканировать;
  • согласиться с комиссией;
  • отметить пункт "Продолжить";
  • внести пароль из смс/Face ID/Touch ID.

Чтобы перевести на карту другого финучреждения, нужно:

  • зайти в раздел "Переводы";
  • выбрать опцию "На карту другого банка";
  • указать карту, откуда необходимо сделать перевод;
  • указать номер карты получателя, сумму;
  • дать согласие на комиссию;
  • нажать "Продолжить";
  • ввести код из смс-сообщения/Face ID/Touch ID.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто должен предоставить персональные данные Ощадбанку в течение 30 дней. В банке уточнили, что речь идет о мерах для надлежащей проверки, предусматривающих получение актуальных: адреса регистрации, места жительства и суммы дохода за месяц.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в Ощадбанке не предусматривается оформление справки о состоянии счета онлайн, а доступно исключительно в отделениях. Соответствующий документ может понадобиться в ряде случаев. Также такая услуга имеет отдельную плату.

Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Ксения Симонова
