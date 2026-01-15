Выплаты до 1 тыс. долларов — кому из семей Каритас оказывает денежную помощь

Денежные купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в одном из украинских прифронтовых регионов благотворительный фонд "Caritas-Spes Kharkiv" реализует проект поддержки семей, пострадавших от боевых действий и эвакуировавшихся из опасных населенных пунктов. В его рамках предусмотрено предоставление финансовой помощи.

Об этом свидетельствует информация, обнародованная пресс-службой организации.

Реклама

Читайте также:

Кому из семей оказывают денежную помощь

По данным БФ "Caritas-Spes Kharkiv", речь идет о проекте "Emergency Appeal", предусматривающем оказание поддержки для домохозяйств в Харьковской области.

Он призван помочь семьям, которых непосредственно коснулась война. Право на выплаты имеют те, кто пострадал от боевых действий в прифронтовых населенных пунктах за последний месяц.

Денежную помощь предоставят при условии соблюдения следующих условий:

Было потеряно имущество/получено ранение в связи с боевыми действиями (событие произошло в течение последних 30 дней); Была проведена эвакуация/осуществлена самоэвакуация на основе официальных приказов за предыдущий месяц; Отсутствует любая другая помощь от организаций или фондов за последние три месяца.

В благотворительной организации отметили, что поддерживают исключительно тех, кто не имел до этого финансовой помощи, а событие, связанное с войной, произошло недавно. Те, кто ранее пострадал из-за войны, не смогут получить выплаты.

Сумма денежной помощи и куда обращаться

В рамках проекта БО "Caritas-Spes Kharkiv" предоставляет тем, кто пострадал от боевых действий, по 10,8 тыс. грн каждому. Однако максимально семья сможет оформить выплаты для четырех человек. Общая допустимая сумма не будет превышать 43,2 тыс. грн (995 долларов).

В случае, если украинцы подпадают под вышеуказанные условия и хотят принять участие в проекте Emergency Appeal, могут обратиться за консультацией по номеру в будни с 10:00 до 15:00: 380673085299.

Также необходимо иметь пакет документов (допускаются электронные документы из государственного приложения "Дія"):

паспорт/идентификационный код;

вид на временное проживание;

справка переселенца;

реквизиты счета в банке;

два документа с подтверждением уязвимости.

Ранее мы писали, что жители одной из областей могут получить финпомощь на три месяца. УВКБ ООН продолжает свою деятельность в 2026 году.

Еще сообщалось, что ЮНИСЕФ работает в прифронтовых регионах для оказания помощи на зиму. Деньги имеют право получить семьи с детьми.